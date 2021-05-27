Особенности оборудования глубинного дренажа на приусадебной территории

18:03 27.05.2021

Приусадебные участки, расположенные в низинной или заболоченной местности, нуждаются в оборудовании надежной водоотводной системы. Качественная дренажная конструкция способна осушить грунтовые слои и уберечь постройки от возможного разрушения. Ее оборудование – это достаточно трудоемкий и финансово затратный процесс, но он быстро окупается в процессе эксплуатации зданий.

Глубинный дренаж и особенности его устройства

Оптимальным решением для домов, расположенных в заболоченной местности, считается глубинный дренаж. Он включает в себя много различных элементов:

трубы с перфорациями, способствующими сбору воды из грунтовых слоев;

магистральные проводники;

смотровые колодцы, предназначенные для контроля и очистки ливневок;

водосборные резервуары.

Трубы с технологическими отверстиями – незаменимый элемент глубинного дренажа. Они способствуют забору воды из грунта и ее транспортировке в канализационную систему или ближайший природный водоем. Если объем отводимой воды незначительный, то рекомендуется оборудовать дренажную конструкцию в форме нескольких вертикально расположенных колодцев. Это поможет существенно сэкономить финансовые расходы.

Горизонтальная укладка труб с отверстиями-перфорациями уместна при значительном затоплении участка. Как правило, жидкость транспортируется самотеком. Для этого необходимо соблюдать уровень уклона элементов дренажа. Подробнее смотрите на странице https://www.standartpark.ru/catalog/drenazhnye_kolodtsy/.

Материалы для оборудования глубинного дренажа

При оборудовании глубинного дренажа особенное внимание необходимо уделить выбору материалов. Перфорированные трубы должны иметь достаточное количество отверстий, чтобы обеспечить активное просачивание влаги. Элементы трубопровода выполняются из различных материалов:

азбестоцемента;

керамики;

пластика.

Ливневые элементы выполняются из поливинилхлорида, полиэтилена, полипропилена. Они хорошо выдерживают значительные механические нагрузки, резкие температурные перепады, воздействия влаги. Для глубинного дренажа отлично подходят изделия, оснащенные длинными и узкими прорезями. Они обеспечивают качественный сбор грунтовой влаги и практически не засоряются.

Идеальным решением для оборудования глубинной осушающей системы считается укладка гофрированных труб. Они лучше выдерживают давление грунтовых слов и не деформируются при его вспучивании. Колодцы для глубинного дренажа оборудуются из кирпича, железа, пластика или бетона. Водоотводная система, созданная из прочного полимерного материала – это оптимальный вариант для приусадебного участка. В них сочетается длительность эксплуатации, простота монтажа и доступная стоимость. В процессе оборудования глубинной дренажной системы рекомендуется проводить укладку геотекстильного материала, а также смеси мелкого гравия и песка. Из сыпучих материалов создается подушка для укладки труб, а полотно защитит перфорации на трубах от преждевременного загрязнения.