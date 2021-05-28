Несколько слов о виртуальных дата-центрах и их основных задачах

В настоящее время, в век развития компьютерных технологий, далеко не все представители сегодняшнего общества понимают, что собой представляет то или иное новшество 

В нашей статье речь пойдёт о виртуальных дата-центрах. В частности, мы рассмотрим, дата центр, что это такое и какие задачи он выполняет.

Что собой представляет виртуальный дата-центр?


VDC или виртуальный дата-центр представляет собой совокупность облачных площадок пользователя, а именно виртуальные процессорные блоки, память, а также место на жёстком диске и многое другое. Это среда, в пределах которой создаются виртуальные аппараты, контейнеры, сети и прочее. Имеется возможность увеличить размеры дата-центра при необходимости, докупая необходимые ресурсы, среди которых процессорные блоки, память, а также диски и сетевые адреса.

На основании виртуального дата-центра у заказчика имеется возможность самостоятельно разработать ИТ-инфраструктуру всякого уровня сложности, в полной мере аналогичную тем решениям, которые создаются на физическом оснащении. Следует сказать, что на уровне виртуализации данные решения отказостойкие. Услуга виртуального дата-центра выстроена согласно модификации IaaS.

Узнать подробнее, что собой представляет инфраструктура IaaS, также ddos что такое, можно у квалифицированных профессионалов специализированных компаний. В общем, можно сказать, что инфраструктура IaaS является всесторонним решением, позволяющим применять с лёгкостью конфигурируемый спектр компонентов ИТ-инфраструктуры с помощью интернета.

Отметим ключевые задачи, осуществление которых берет на себя ВДЦ:

  1. вспомогательные серверы для компании – при условии, когда недостаточно серверов в компании, имеется возможность соединиться с Virtual дата-центром через виртуальную частую сеть и свободно работать с серверами, таким же образом и происходит рабочий процесс с физическими аналогами;
  2. разрабатывание и тестирование – имеется возможность оперативно развернуть серверы для профессиональных программистов и начать осуществлять разработку, а также тестирование;
  3. перемещение в облако – ВДЦ пригодится в момент перехода со старых серверов компании на новые облачные сервера.

В заключение отметим, что более подробную информацию о Virtual дата-центрах и других современных технологиях можно узнать на сайте nig.mirtesen.ru.

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