Топ-5 смартфонов и смарт-часов 2021 года

21:48 31.05.2021

Невозможно представить современного человека без качественной техники.

Это не только модный аксессуар, но и незаменимый инструмент, который помогает осуществлять жизненно необходимые задачи. В этой статье мы поговорим про топ-5 смартфонов и умных часов 2021 года, которые идеально соотносятся по критерию «цена/качество».

Топ-5 смартфонов 2021 года

Мы начнем наш список с самой дорогой модели и закончим более декократичной ценой. Каталог моделей смартфонов вы можете найти на сайте https://shop.mts.ru/catalog/smartfony/

1. Открывает пятерку смартфонов модель Samsung Galaxy S20 Ultra. Основные характеристики: экран 6.9", разрешение 3200x1440 пикс.; 4 камеры: 108 Мп, 48 Мп, 12 Мп, ToF; процессор Samsung Exynos 990, память 12/128 Гбайт, слот для карты памяти; аккумулятор 5000 мАч. Если коротко, это супер флагман, который является еще и самым дорогостоящим в данном списке. Эта цена заслужена, ведь он не только обладает самым мощным процессором, а еще и улучшенной камерой в 108 мп!

2. Apple iPhone 12 Pro отличается камерой LiDAR, предназначенной для ночной съемки, а также улучшенным процессором A14 Bionic.

3. HUAWEI Mate 40 Pro – это третий смартфон в нашем списке. Характеристики: камеры от компании Leica, благодаря которой можно снимать кино на телефон. Есть лазерный автофокус, улучшенный оптический зум и хорошее разрешение экрана (2772x1344 пикс).

4. Samsung Galaxy A71 – бюджетный вариант флагмана с ценой до 30 тысяч рублей. Обладает экраном AMOLED с небольшой частью под фронталку. Мощный процессор, благодаря которому можно играть в игры без лагов.

5. realme 7 Pro - это новинка на российском рынке, которая появилась буквально два года назад. У него есть хорошая квадрокамера, улучшенные динамики и процессор, который вывозит достаточно тяжелые и сложные приложения. Особый плюс – быстрая зарядка (за полчаса на сто процентов).

Топ-5 умных часов 2021

Пробежимся кратко по новинкам в сфере смарт-часов и выделим 5 самых актуальных и интересных моделей. Это не рейтинг, а лишь список моделей. Более подробную информацию о цене смарт-часов можно найти на сайте https://shop.mts.ru/catalog/gadzhety/umnye-veshchi/umnye-chasy/

1. Apple Watch Series 6. Можно по праву их назвать лучшими часами для устройств Apple. Теперь можно узнавать уровень кислорода в крови, а также мониторинг сна. Между прочим, по сравнению с предыдущими моделями, эти часы обладают более ярким дисплеем, что позволяет лучше видеть на солнце.

2. Samsung Galaxy Watch 3. Важный плюс – могут быть совместимы не только с устройствами на ОС Android, а также на IOS. Из основных преимуществ – работа под водой на глубине до пятидесяти метров, а также ударопрочное стекло Corning DX. Автономность на высоте – могут работать без подзарядки до трех дней.

3. Garmin Venu – первые часы этой фирмы с AMOLED экраном. Важные особенности: возможность работы без подзарядки до шести дней, режим GPS, компактные размеры, огромное количество тренировочных режимов, максимально точное измерение пульса.

4. Galaxy Watch Active 2 – это сочетание стиля, удобства и цены. Отличия: работают со всеми видами ОС, улучшенный контроль тренировок и сна.

5. Apple Watch SE – лучшее соотношение цена/качества для владельцев iPhone. Основные преимущества: бюджетная цена и наличие высометра. Конечно, они не имеют такой насыщенный функционал, как, например Apple Watch 6 серии, однако, если вас не расстроит отсутствие снятия ЭКГ и фунцкии «Всегда на экране» - SE модель послужит верным инструментом для спортивных тренировок и контроля сна.

