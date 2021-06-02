Чем отличаются восстановленные iPhone от новых

14:24 2.06.2021

Популярность продуктов корпорации Apple необычайно высока. Она обусловлена отличной эстетикой и уникальным стилем в сочетании с прогрессивными технологиями, используемыми при разработке и создании каждого поколения мобильных устройств. Еще айфоны Apple отличаются от смартфонов других производителей отточенной до блеска операционной системой IOS, чем компания необычайно гордиться. Ведь IOS используется только на «яблочных» устройствах.

Популярность продуктов корпорации Apple необычайно высока.

Она обусловлена отличной эстетикой и уникальным стилем в сочетании с прогрессивными технологиями, используемыми при разработке и создании каждого поколения мобильных устройств. Еще айфоны Apple отличаются от смартфонов других производителей отточенной до блеска операционной системой IOS, чем компания необычайно гордиться. Ведь IOS используется только на «яблочных» устройствах.

«Новинки» сохраняют то же безупречное качество, но с каждым разом специалисты предлагают более широкий функционал и усовершенствованные технические характеристики, которые полностью соответствуют растущим потребностям пользователей. Что бы ни выходило с конвейера заводов Apple, − ноутбук, новый телефон, - эти объекты инженерной, компьютерной и дизайнерской мысли становятся предметом открытой охоты миллионов людей на всей планете. Поклонники яблочных девайсов конкурируют за право первыми приобрести инновационный девайс. Так было и в конце 2020 года, когда на украинском рынке появились iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Они привлекли потребителя новыми разработанными программами и приложениями, большой мощностью, качеством дисплея, быстротой работы и оригинальным дизайном. Но и немалой стоимостью!!! Они вошли в высшую ценовую категорию, и не каждому желающему стали по карману. Но выход нашелся - приобретение восстановленного смартфона. Но стоит ли покупать восстановленный iphone? Попробуем разобраться в этом, отвечая на вопросы, которые беспокоят многих людей.

В чем главное отличие восстановленного айфона от нового?

Слово «восстановленный» понятно всем, - телефон восстановили (починили) мастера. Из этого следует, что это девайсы возвращаются производителю и проходят процесс «переработки». Причин возврата производителю может быть много:

обнаружение дефектов в течение гарантийного срока;

использование телефона в качестве демонстрационной модели;

повреждение во время упаковки или доставки в магазин.

Производитель может сам отозвать целую партию товара из-за обнаружения в ней общего дефекта или планируется модернизация. Но надо понимать, что это не бывший в употреблении телефон.

В процессе восстановления происходит полная замена бракованных деталей и тестирование. Это значит, что вновь собранный iphone apple выглядит как новый, как будто он только что сошел с конвейера. По функциональности и другим показателям такой смарт мало чем отличается от новенького, разве что ценой – она значительно ниже!

Чем отличается новый айфон от восстановленного – необходимо помнить, что в оригинальных iPhone нет слота для двух сим-карт или карты памяти.

Чем плохи восстановленные айфоны?

Можно ли покупать восстановленный на заводе Apple айфон без проблем, и не возникают ли в решении этой задачки «подводные камни». Многие скептически настроенные покупатели задаются этим вопросом.

Популярность любого продукта на рынке влечет за собой активные продажи.

Ivan, [02.06.21 00:13]

Такая ситуация сложилась и с восстановленными айфонами, но в чем минус этого, казалось бы, выгодного для покупателя процесса. Ведь отличие оригинального айфона от восстановленного минимальное. И много магазинов бытовой техники, идя навстречу не очень богатым клиентам, стали активно продавать телефоны с ярлыком «Manufacturer refurbished», то есть «восстановленный на заводе». И учитывая то, что финансовая разница восстановленного айфона от нового составляет в среднем 15-20%, находиться много клиентов, желающих купить брендовый смарт «на халяву». Но, как говориться, «с этого места поподробнее». А имеется ли точное доказательство того, что аппарат прошел комплексный ремонт на заводе Foxconn, и что означает комплексное восстановление. К исправлению недочетов в своей работе в Apple относятся очень серьезно, ведь это их репутация:

вышедший из строя дисплей меняется вместе со шлейфом и сенсором;

неисправные микросхемы заменяют новыми чипами;

в обязательном порядке меняется корпус;

дается новый серийный номер, годовая гарантия, сервисное обслуживание и небольшая уценка.

Фото: estore

Можно ли брать, восстановленный таким путем на заводе iphone, - конечно, да. Но, если цена слишком низкая, корпус не новый и нет оригинальной упаковочной коробки, - это плохо. Может быть, что восстановленный айфон ремонтировали не на конвейерах корпорации, а в магазине. В отличие от Apple, такой магазин в меньшей степени рискует своей репутацией, а минусы восстановленного айфона могут проявиться уже через несколько месяцев использования. Ведь не очень совестные «мастера» могут поместить в восстановленный iphone внутренности от старой модели, а корпус вообще не менять. Стоит ли брать такой агрегат только из-за небольшой скидки. Чем плох такой вариант – прежде всего тем, что клиент платит за « подделку», как за бренд. Бывает так, что серийный номер восстановленного iphone соответствует совсем другой модели.

Небольшой совет

С помощью официального сайта Apple можно легко проверить, чем отличается восстановленный айфон от оригинала. На сайте всегда выставляются все необходимые данные (серий номер, модель, сроки гарантии).

Плюсы и минусы восстановленного айфона

Плюсы и минусы восстановленного айфона очевидны из выше изложенной информации. Купив такой агрегат, пользователь получит практически новое устройство, упакованное в новенькую коробку, с «нулевым» экраном, зарядным устройством, наушниками, но все же основа останется прежней. Однако не все из них компания предлагает как refurbished. Новые гаджеты - серии iPhone 11 iPhone XS и iPhone XR - компания не возобновляла. Если видите эти модели с таким ярлыком, скорее всего – это подделка.

Чем отличается восстановленный айфон от обычного, - выпустив его снова на рынок Apple дает гарантию на то, что он будет работать. Гарантия – 1 год. Надеемся, что эти рекомендации помогут в решении вопроса: можно ли брать восстановленный айфон.

Удачного выбора!