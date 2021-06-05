ПМЭФ’21: Радио и искусственный интеллект. «Творчество проявляется в синтезе машины и души»

13:36 5.06.2021

Совсем недавно компания «Русская Медиагруппа» поучаствовала в деловой конференции ПМЭФ 21.

Партнером двадцать четвертого Петербургского международного экономического форума является «Русская Медиагруппа». Произошло это мероприятие второго июня в рамках ПМЭФ2021, а ключевой темой форума было Creative Business Forum «Древний человек в цифровом мире: творчество, контент и искусственный интеллект». Кирилл Чирясов, директор департамента цифровых технологий АО «Русская Медиагруппа», выступал с речью со стороны организации. Узнать более подробную информацию можно в источнике.

На повестке дня были темы о развитии нейросетей, искусственного интеллекта, а также грамотного применения и интеграции цифровых технологий в сфере искусства.

Кирилл Чирясов поведал в своем спиче свое видение применения искусственного интеллекта в холдинге. По его мнению, искусственный интеллект является алгоритмом для того, чтобы грамотно осуществлялась работа радиостанций, помогающие составлять плейлисты. Чирясов подчеркивает, что это та вещь, позволяющая автоматизировать многие процессы, однако, за ним должен стоять человек. В этом и заключается синтез машинного механизма и человеческого самосознания и души.

Надо отметить, что цифровые технологии применяются для создания практически всех медиа продуктов. «Русская Медиагруппа» сообщила, что существует тенденция, показывающая значительный рост массового потребления онлайн-продукции в социальных сетях. В холдинге, по статистике, целевая аудитория оценивается в двадцать миллионов человек.

Эта организация улучшает свои интернет-активы, организовывает радиостанции в режиме онлайн в зависимости от жанра, а это, в свою очередь, актуально слушателям. Есть вероятность, что аудитория слушателей онлайн-радио увеличится с аудиторией слушателей эфирного радио и ТВ.

В чем специфичность онлайн-радио?

Радио – это контент, который был заранее выбранный самостоятельно автором или подготовленный для определенных людей. Сейчас же радио переходит в digital-формат. Именно сочетание традиционного радио и новых методов дает толчок для искусства и творчества, а также помогает наладить коммуникацию с аудиторией.



