11:11 17.06.2021

Электромагнитные или соленоидные клапаны это вид специальной трубопроводной арматуры, предназначенной для дистанционного перекрывания потоков рабочей среды в инженерных сетях.

Конструкция любого клапана, с управляемым дистанционно приводом, обязательно включает два основных элемента:

соленоидную катушку с подвижным сердечником, к которому прикреплен запирающий элемент;

металлического или пластикового корпуса с калиброванным седлом под размер запорного клапана.

Диаметр условного прохода электромагнитного клапана может находиться в пределах от 10 до 100 мм. Наиболее востребованные модели имеют размер 25-50 мм. Рабочая среда жидкости и газы.

Выпускаемый ассортимент

Наиболее распространены диаметры клапанов от 32 до 65 мм. Большие диаметры арматуры устанавливают на газораспределительных установках низкого давления, инженерных сетях промышленных предприятий, в крупных котельных и ТЭЦ. Маленькие капаны можно встретить в бытовых газовых котлах, стиральных машинах, газовых плитах и другой бытовой технике. Установка электромагнитных устройств позволяет автоматизировать работу трубопроводных сетей, оборудования и бытовой техники.

Варианты управления

По принципу срабатывания соленоидные электромагнитные клапаны разделяют на нормально открытые и нормально закрытые, подробнее: https://komstet.ru/catalog/solenoidnye-klapana/. У первого типа арматуры запирающее устройство стабильно находится в открытом положении до тех пор, пока на катушку не подается ток. После чего клапан перекрывает поток. У вторых все наоборот, они открываются при подаче тока на соленоид. Обратный возврат в исходное положение обычно происходит за счет усилия установленной пружины.

Нормально открытые клапаны устанавливаются на трубопровод в том случае, если необходимо закрыть арматуру при изменении рабочих параметров среды или оборудования. Тогда они произведут отсечку потока и прекратят подачу среды по трубопроводу. Обычно их устанавливают в газовых котлах, плитах и системах контроля утечки воды при прорыве трубопровода.

Нормально закрытые автоматически откроют клапана для прохода среды при изменении каких-либо рабочих параметров. Их устанавливают в системах пожаротушения, полива грунта, на заправочных станциях, в бассейнах и на линиях заполнения емкостей запаса воды. Эта автоматическая арматура позволит заполнить емкость или бассейн дистанционно. Обеспечит управление работой системы отопления или включит систему пожаротушения при возгорании.