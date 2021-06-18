Топ 7 сервисов для email рассылки в 2021 году
Он позволяет создавать красиво оформленные письма, посылать их по правильным адресам, а также планировать время отправки.
Пользуясь ими, вы лишаетесь следующих минусов рассылки писем вручную:
- отсутствие ссылки на рассылку - это незаконно и вредит имиджу отправителя;
- высокий риск попадания в папку со спамом;
- письмо может быть выслано, но не доставлено адресату;
- невозможность анализа из-за отсутствия отчетов;
- очень ограничены возможности красивой кастомизации писем.
Всех этих проблем вы лишаетесь, как только начинаете пользоваться сервером.
7 лучших сервисов для рассылки по электронной почте
1. ePochta Mailer
Основной плюс - это даже не сервис, а высокофункциональная программа, предназначенная для создания и отправки писем https://www.epochta.ru/products/mailer/. Один раз купил и пользуйся постоянно. В течение года можно обращаться к техподдержке ePochta. Позже можно приобрести обновление и продолжить пользоваться этой услугой.
Остальные преимущества:
- огромное количество бесплатных шаблонов;
- неограниченное количество адресатов;
- многопоточный режим обеспечивает высокую скорость доставки;
- подключение SMPT-сервера - полная безопасность и независимость от провайдера.
- Есть несколько способов загрузки: из файла, из БД DBF, вручную, из буфера обмена, из адресной книги Outlook.
- Предусмотрены разные варианты отписки. есть функция распознавания и удаления неправильных адресов.
- Доступен планировщик, автоматическое обновление списка адресов.
2. UniSender
Есть русский и английский язык. Способен интегрироваться в внешними сервисами, CMS и CRM, имеет много адаптивных шаблонов. Преимущества:
- простой интерфейс;
- полный функционал на бесплатном тарифе;
- быстрое подключение к Google Analytics.
- Правда, бесплатная рассылка ограничена: 100 адресов, до 1500 писем.
- Если подписчиков у вас больше, а рассылка проводится редко, стоимость письма составит всего 0,28 р.
- Для улучшения доставки используется DKIM. Можно управлять рассылкой группой из нескольких пользователей. Нет мобильного приложения.
3. SendPulse
Простой и понятный сервис. Языки управления: английский и русский.
Функционал:
- push-уведомления;
- тестирование;
- авторассылки.
Для кого: небольшие компании, не нуждающиеся в продвинутом функционале.
Рассылки осуществляются через SMTP-сервер SendPulse. Есть адаптация под мобильные телефоны. Возможна интеграция внешними сервисами, а также с Яндекс.Кассой - очень полезно для магазинов.
В бесплатной версии ограниченное количество контактов (до 500) и шаблонов. Ограничение по письмам - 15000. Также бесплатно невозможно интегрировать сервис с Google Analytics.
4. MailChimp
Один из самых популярных в мире сервисов. Но в нем нет русского языка, и это минус. Еще один недостаток - дорогая подписка.
Самый существенный плюс - все базовые функции бесплатно:
- можно интегрироваться с множеством приложений;
- есть много шаблонов;
- можно сегментировать подписчиков по поведению;
- работает мобильная версия;
- доступен DKIM.
В бесплатной версии можно рассылать по базе из 2000 адресов.
5. GetResponce
Очень простой интерфейс на русском. Может интегрироваться с внешними сервисами. Отлично подходит для инфобизнеса - есть платформа для проведения вебинаров + инструменты для создания опроса. Обладает множеством возможностей для комплексного маркетинга.
Для пользователей с небольшой адресной базой и длинным этапом сделок предусмотрена “CRM-вкладка”. Можно создавать цепочки писем, пользуясь шаблонами автоматизации. Это убирает необходимость разбираться самостоятельно в сценариях рассылки.
Возможны настройки отправки писем:
- шаблон;
- регулярность;
- адресаты.
Есть обучающий материал.
6. eSputnik
Недорогой сервис, подходящий для маркетплейсов и интернет-магазинов. Есть доступ к интеграции с основными внешними сервисами. Например, BigQuery позволяет создавать кастомные отчеты. Языки: английский и русский.
Преимущества:
- вариативность настроек, гибкая сегментация;
- продвинутый редактор писем с возможностью создания нестандартных дизайнов.
- В бесплатной версии доступна рассылка 500 контактов, до 2,5 к писем.
7. SendSay
Есть минусы:
очень ограниченные возможности при бесплатном тарифе (касается также шаблонов);
сложный интерфейс (русскоязычный);
DKIM подключается только через техподдержку.
Плюсы:
- сегментация;
- триггеры;
- тестирование;
- детальная статистика;
- письма попадают во “Входящие”;
- нет подписи сервиса в конце письма.
В бесплатной версии отправляется до 1к писем по 200 адресам.
Комментарии читателей Оставить комментарий