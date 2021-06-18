Топ 7 сервисов для email рассылки в 2021 году

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Для успешного email-маркетинга просто необходим хороший сервис рассылок.

Он позволяет создавать красиво оформленные письма, посылать их по правильным адресам, а также планировать время отправки.
Пользуясь ими, вы лишаетесь следующих минусов рассылки писем вручную:

  • отсутствие ссылки на рассылку - это незаконно и вредит имиджу отправителя;
  • высокий риск попадания в папку со спамом;
  • письмо может быть выслано, но не доставлено адресату;
  • невозможность анализа из-за отсутствия отчетов;
  • очень ограничены возможности красивой кастомизации писем.

Всех этих проблем вы лишаетесь, как только начинаете пользоваться сервером.

7 лучших сервисов для рассылки по электронной почте

1. ePochta Mailer
Основной плюс - это даже не сервис, а высокофункциональная программа, предназначенная для создания и отправки писем https://www.epochta.ru/products/mailer/. Один раз купил и пользуйся постоянно. В течение года можно обращаться к техподдержке ePochta. Позже можно приобрести обновление и продолжить пользоваться этой услугой.

Остальные преимущества:

  • огромное количество бесплатных шаблонов;
  • неограниченное количество адресатов;
  • многопоточный режим обеспечивает высокую скорость доставки;
  • подключение SMPT-сервера - полная безопасность и независимость от провайдера.
  • Есть несколько способов загрузки: из файла, из БД DBF, вручную, из буфера обмена, из адресной книги Outlook.
  • Предусмотрены разные варианты отписки. есть функция распознавания и удаления неправильных адресов.
  • Доступен планировщик, автоматическое обновление списка адресов.

2. UniSender

Есть русский и английский язык. Способен интегрироваться в внешними сервисами, CMS и CRM, имеет много адаптивных шаблонов. Преимущества:

  • простой интерфейс;
  • полный функционал на бесплатном тарифе;
  • быстрое подключение к Google Analytics.
  • Правда, бесплатная рассылка ограничена: 100 адресов, до 1500 писем.
  • Если подписчиков у вас больше, а рассылка проводится редко, стоимость письма составит всего 0,28 р.
  • Для улучшения доставки используется DKIM. Можно управлять рассылкой группой из нескольких пользователей. Нет мобильного приложения.

3. SendPulse

Простой и понятный сервис. Языки управления: английский и русский.
Функционал:

  • push-уведомления;
  • тестирование;
  • авторассылки.

Для кого: небольшие компании, не нуждающиеся в продвинутом функционале.
Рассылки осуществляются через SMTP-сервер SendPulse. Есть адаптация под мобильные телефоны. Возможна интеграция внешними сервисами, а также с Яндекс.Кассой - очень полезно для магазинов.
В бесплатной версии ограниченное количество контактов (до 500) и шаблонов. Ограничение по письмам - 15000. Также бесплатно невозможно интегрировать сервис с Google Analytics.

4. MailChimp

Один из самых популярных в мире сервисов. Но в нем нет русского языка, и это минус. Еще один недостаток - дорогая подписка.
Самый существенный плюс - все базовые функции бесплатно:

  • можно интегрироваться с множеством приложений;
  • есть много шаблонов;
  • можно сегментировать подписчиков по поведению;
  • работает мобильная версия;
  • доступен DKIM.

В бесплатной версии можно рассылать по базе из 2000 адресов.

5. GetResponce

Очень простой интерфейс на русском. Может интегрироваться с внешними сервисами. Отлично подходит для инфобизнеса - есть платформа для проведения вебинаров + инструменты для создания опроса. Обладает множеством возможностей для комплексного маркетинга.
Для пользователей с небольшой адресной базой и длинным этапом сделок предусмотрена “CRM-вкладка”. Можно создавать цепочки писем, пользуясь шаблонами автоматизации. Это убирает необходимость разбираться самостоятельно в сценариях рассылки.
Возможны настройки отправки писем:

  • шаблон;
  • регулярность;
  • адресаты.

Есть обучающий материал.

6. eSputnik

Недорогой сервис, подходящий для маркетплейсов и интернет-магазинов. Есть доступ к интеграции с основными внешними сервисами. Например, BigQuery позволяет создавать кастомные отчеты. Языки: английский и русский.
Преимущества:

  • вариативность настроек, гибкая сегментация;
  • продвинутый редактор писем с возможностью создания нестандартных дизайнов.
  • В бесплатной версии доступна рассылка 500 контактов, до 2,5 к писем.

7. SendSay
Есть минусы:
очень ограниченные возможности при бесплатном тарифе (касается также шаблонов);
сложный интерфейс (русскоязычный);
DKIM подключается только через техподдержку.
Плюсы:

  • сегментация;
  • триггеры;
  • тестирование;
  • детальная статистика;
  • письма попадают во “Входящие”;
  • нет подписи сервиса в конце письма.

В бесплатной версии отправляется до 1к писем по 200 адресам.
 

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