Топ 7 сервисов для email рассылки в 2021 году

11:59 18.06.2021

Для успешного email-маркетинга просто необходим хороший сервис рассылок.

Он позволяет создавать красиво оформленные письма, посылать их по правильным адресам, а также планировать время отправки.

Пользуясь ими, вы лишаетесь следующих минусов рассылки писем вручную:

отсутствие ссылки на рассылку - это незаконно и вредит имиджу отправителя;

высокий риск попадания в папку со спамом;

письмо может быть выслано, но не доставлено адресату;

невозможность анализа из-за отсутствия отчетов;

очень ограничены возможности красивой кастомизации писем.

Всех этих проблем вы лишаетесь, как только начинаете пользоваться сервером.

7 лучших сервисов для рассылки по электронной почте

1. ePochta Mailer

Основной плюс - это даже не сервис, а высокофункциональная программа, предназначенная для создания и отправки писем https://www.epochta.ru/products/mailer/. Один раз купил и пользуйся постоянно. В течение года можно обращаться к техподдержке ePochta. Позже можно приобрести обновление и продолжить пользоваться этой услугой.

Остальные преимущества:

огромное количество бесплатных шаблонов;

неограниченное количество адресатов;

многопоточный режим обеспечивает высокую скорость доставки;

подключение SMPT-сервера - полная безопасность и независимость от провайдера.

Есть несколько способов загрузки: из файла, из БД DBF, вручную, из буфера обмена, из адресной книги Outlook.

Предусмотрены разные варианты отписки. есть функция распознавания и удаления неправильных адресов.

Доступен планировщик, автоматическое обновление списка адресов.

2. UniSender

Есть русский и английский язык. Способен интегрироваться в внешними сервисами, CMS и CRM, имеет много адаптивных шаблонов. Преимущества:

простой интерфейс;

полный функционал на бесплатном тарифе;

быстрое подключение к Google Analytics.

Правда, бесплатная рассылка ограничена: 100 адресов, до 1500 писем.

Если подписчиков у вас больше, а рассылка проводится редко, стоимость письма составит всего 0,28 р.

Для улучшения доставки используется DKIM. Можно управлять рассылкой группой из нескольких пользователей. Нет мобильного приложения.

3. SendPulse

Простой и понятный сервис. Языки управления: английский и русский.

Функционал:

push-уведомления;

тестирование;

авторассылки.

Для кого: небольшие компании, не нуждающиеся в продвинутом функционале.

Рассылки осуществляются через SMTP-сервер SendPulse. Есть адаптация под мобильные телефоны. Возможна интеграция внешними сервисами, а также с Яндекс.Кассой - очень полезно для магазинов.

В бесплатной версии ограниченное количество контактов (до 500) и шаблонов. Ограничение по письмам - 15000. Также бесплатно невозможно интегрировать сервис с Google Analytics.

4. MailChimp

Один из самых популярных в мире сервисов. Но в нем нет русского языка, и это минус. Еще один недостаток - дорогая подписка.

Самый существенный плюс - все базовые функции бесплатно:

можно интегрироваться с множеством приложений;

есть много шаблонов;

можно сегментировать подписчиков по поведению;

работает мобильная версия;

доступен DKIM.

В бесплатной версии можно рассылать по базе из 2000 адресов.

5. GetResponce

Очень простой интерфейс на русском. Может интегрироваться с внешними сервисами. Отлично подходит для инфобизнеса - есть платформа для проведения вебинаров + инструменты для создания опроса. Обладает множеством возможностей для комплексного маркетинга.

Для пользователей с небольшой адресной базой и длинным этапом сделок предусмотрена “CRM-вкладка”. Можно создавать цепочки писем, пользуясь шаблонами автоматизации. Это убирает необходимость разбираться самостоятельно в сценариях рассылки.

Возможны настройки отправки писем:

шаблон;

регулярность;

адресаты.

Есть обучающий материал.

6. eSputnik

Недорогой сервис, подходящий для маркетплейсов и интернет-магазинов. Есть доступ к интеграции с основными внешними сервисами. Например, BigQuery позволяет создавать кастомные отчеты. Языки: английский и русский.

Преимущества:

вариативность настроек, гибкая сегментация;

продвинутый редактор писем с возможностью создания нестандартных дизайнов.

В бесплатной версии доступна рассылка 500 контактов, до 2,5 к писем.

7. SendSay

Есть минусы:

очень ограниченные возможности при бесплатном тарифе (касается также шаблонов);

сложный интерфейс (русскоязычный);

DKIM подключается только через техподдержку.

Плюсы:

сегментация;

триггеры;

тестирование;

детальная статистика;

письма попадают во “Входящие”;

нет подписи сервиса в конце письма.

В бесплатной версии отправляется до 1к писем по 200 адресам.

