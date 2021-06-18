Ускорить интернет с помощью VPN

15:06 18.06.2021

При подключении виртуальной сети в некоторых ситуациях может наблюдаться снижение скорости интернет-соединения. Это обусловлено временем, необходимым для шифрования канала, передачей информации на конкретный сервер, особенно если он находится в удаленной точке. Существуют способы, которые помогут не только исправить проблему, но и существенно ускорить интернет во время использования виртуальных сетей.

Методы, помогающие ускорить интернет

Действия, которые помогут ускорить соединение при подключении VPN:

Измените протокол виртуальной сети. Например, если изначально был установлен UDP, стоит заменить его на TCP. Если проблема решилась, в будущем при подключении VPN используйте заданный протокол. Перезагрузите технику. Наиболее простой метод решить проблему – перезагрузить роутер или модем, компьютер. Перегруженность устройства может ухудшать функционирование некоторых программ, что приведет к замедлению скорости, после перезагрузке скорость восстановиться. Измените сервер. При выборе сервера стоит обратить внимание на его месторасположение. Например, находясь в Европе, подключаясь к серверам Америки или Канады, можно столкнуться с ухудшением скорости. Серверы, расположенные в непосредственной близости от страны, обеспечат бесперебойным подключением. Измените тарифный план. Если потребности пользователя в интернет-соединении увеличиваются, сеть используется не только для просмотра фильмов, но и для работы, загрузки емких файлов, стоит подобрать тариф, который обеспечит основные потребности.

Также стоит проверить наличие обновлений для VPN-клиента. Обновления от производителя могут содержать улучшения для повышения скорости, набор дополнительных серверов и другие функции, которые помогут исправить имеющиеся проблемы. Не стоит игнорировать оповещения, если программа показывает соответствующее уведомление, запрашивает разрешение на обновление.

Измените устройство

Частные виртуальные сети используют сложный метод шифрование тоннелей, требующий достаточное количество ресурсов. По этой причине некоторые устройства iPhone или других марок, не поддерживающие высокоскоростной интернет, могут замедлять работу программы, влиять на скорость. К технике, которая может работать некорректно, относят некоторые модели роутеров, мобильные телефоны, устройства на старых версиях Android или IOS.

Если имеется другая техника, стоит одновременно запустить виртуальную сеть на разных видах оборудования, проверить соответствие скоростей. Если проблема в несовершенной версии электроники, неполадки с соединением будут очевидны.

Система безопасности

Брандмауэр, антивирусные программы сканируют устройство, установленные приложения на наличие вредоносных файлов. Антивирус может расценить пакеты, содержащиеся в базе виртуальных сетей, как вирусные или вредоносные. Система безопасности может ухудшать передачу пакетов данных, из-за чего скорость подключения к сети может снижаться.

В целях диагностики стоит отключить активный антивирус, проследить за результатами подключения с включенным антивирусом и без. Если на деле скорость ухудшается из-за защиты программного обеспечения, не стоит пренебрегать безопасностью в угоду быстрому подключению к интернету.

Проблемы с провайдером

Не секрет, что поставщики интернет-услуг могут намеренно занижать скорость для экономии трафика. Подобное может происходить, если пользователь расходует больше, чем предполагает установленный пакет услуг, регулярно скачивает значительное количество файлов, играет в онлайн-игры или посещает зарубежные сайты. Проверить неполадки просто – достаточно подключить VPN на мобильном телефоне, ноутбуке в другом месте, вне дома.

Используйте IKEv2

При использовании OpenVPN может наблюдаться замедление скорости, подключение может быть ограничено. Установив протокол IKEv2, можно не только обеспечить достаточное шифрование, но и стабильное, бесперебойное соединение. Протокол поддерживает MOBIKE, который улучшает имеющуюся скорость и гарантирует подключение без неполадок.

Безопасность

Усовершенствованный протокол может гарантировать высокие показатели безопасности благодаря проверке сертификата подлинности сервера. Соединение не будет установлено до тех пор, пока протокол не определит сервер, к которому поступает информация, исходит запрос.

Надежность

Усовершенствованная версия не имеет проблем при переподключении с домашнего интернет-соединения к мобильному плану. Именно поэтому протокол IKEv2 отлично подойдет не только для компьютеров, но и для другой техники – смартфонов, планшетов.

Высокая производительность

Благодаря эффективному обмену данными, продуманной архитектуре, обеспечивается высокая скорость передачи информации. Встроенные возможности протокола позволяют быстрее проходить через брандмауэр, устанавливать связь в считанные секунды.

Измените поставщика услуг

Выбирая поставщика услуг виртуальных сетей, стоит не только обращать внимание на наличие платной, бесплатной версии, но и на репутацию. Нередки ситуации, когда недобросовестные поставщики не выполняют возложенные обязательства, не заботятся о защите пользователей, скорости передачи информации и обслуживании серверов. Чтобы убедиться в отсутствие проблемы из-за поставщика, подберите другую программу, скачайте быстрый VPN и смотрите Netflix, попробуйте скачать файлы, ограниченные геоблокировкой. Если установка другой программы решила проблему, стоит отдать предпочтение новому провайдеру.

Дополнительные методы

Если после использования вышеописанных способов скорость загрузки, передачи информации через сервис не улучшилась, стоит использовать дополнительные методы. Что можно сделать:

Проверьте, куда уходит трафик, проанализируйте реальную причину снижения скорости. Существуют случаи, когда замедление скорости не связано с виртуальными сетями, и сервис Traceroute поможет обнаружить причину. Стоит запустить программу для тестирования скорости после включения VPN, через несколько минут отключить виртуальную сеть. Появившиеся показатели расскажут о настоящей причине снижения скорости. Замена имеющегося DNS другим сервером. Благодаря DNS-серверам исключена вероятность утечки информации в посторонние руки, однако при ухудшении скорости стоит переключить сервер на другой, посмотреть, какой из DNS будет более оптимальным. Тщательно проанализируйте, подберите правильный MTU для используемой виртуальной сети. Однако стоит помнить, что если пользователь решит изменить MTU, при последующем подключении через другую систему потребуется вновь внести корректировки.

Также стоит внимательно проанализировать имеющееся оборудование, компьютер и функционал устройства. Если тестирование скорости, исправление неполадок не повлияло на замедление скорости, вероятнее причина не в виртуальных сетях, а в компьютере. В такой ситуации методы ошибок будут зависеть от разновидностей поломки.