iPhone 12 Pro Max от компании Apple: то, что вы не знали

10:30 20.06.2021

Телефон для человека – это очень важный атрибут, который не только показывает некий статус его владельца.

Хороший и мощный смартфон поможет решать задачи разного уровня. В этой статье мы поговорим про iPhone 12 Pro Max от компании Apple.

iPhone 12 Pro Max

Смартфон Apple iPhone 12 Pro Max 256GB – это из один самых мощных девайсов-смартфонов 2021 года. Действительно, из всей линейки iPhone (в том числе Apple iPhone 12), данная модель обладает самыми продвинутыми характеристиками.

Основные характеристики:

1. Экран: обладает некой квадратной формой, что очень похоже на дизайн старых моделей (от 4S до 6 plus). Покрытие стекла – нанокермическое (добавление нанокристаллов), что повышает его противоударность практически в четыре раза.

2. Камера и фото: у iPhone 12 Pro Max есть функция Apple ProRaw, благодаря которой можно играться с настройками баланса белого, с экспозицией и так далее. Что касается камеры – их три, есть LIDAR-датчик, и система, которая называется «sensor-shift optical image stabilization». Ее смысл в том, что человек может снимать видео не только в движении, но и ночью, а телефон будет различать кто находится спереди и сзади без зернистости. Увеличенные размеры объектива способствовали получению максимального значения ISO.



3. Этот девайс поддерживает режим 5G, таким образом, один гигабайт информации можно будет передать за пару секунд.

4. Достаточно большое количество оперативной памяти – 6 Гб.

Достоинства iPhone 12 Pro Max

1. Высокие показатели автономности. Смартфон может работать без подзарядки в течение 1,5 суток без ограничений. А если поставить телефон на режим энергосбережения, он способен продержаться до 48 часов;

2. Высокое качество фотографий в ночном режиме из-за высокой чувствительности смартфона. Еще это объясняется тем, что телефон довольно редко самостоятельно переходит в ночной режим;

3. Возможность снимать качественные фото как в обычном, так и в ультрашироком режиме;

4. Видео, снятые на iPhone 12 Pro Max – качество 4К;

5. Мощный процессор A14 Bionic, благодаря которому можно выполнять рендеринг, обработку видео с различными эффектами, моделирование 3D-объектов. Также пользователь может играть в любые видеоигры, телефон не будет нагреваться и лагать.

6. Функция IP68. Именно она позволяет проводить съемку под водой, при этом телефон никак не пострадает.

7. Качественный дисплей экрана из-за высокой плотности пикселей.

