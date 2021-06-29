Перфорированные тормозные диски: за и против

06:48 29.06.2021

Такой вид тюнинга стал широко доступен лишь пару десятков лет тому.

Многие считают, что перфорированные тормозные диски пришли в гражданское машиностроение из спорта, но это не совсем так: в спорте перфорация встречается нечасто. Тогда что же это за решение и стоит за этим практическая выгода или перфорация - не более чем выдумка маркетологов?

Прежде всего, стоит начать с теории, нюансы которой нам любезно раскрыли специалисты центра Tormozi.ua. (поскольку парни не только заняты продажей тормозных дисков,колодок и суппортов, и глубоко изучают матчасть и конкретные случаи, то мы решили эти данные и взять за основу). Итак, практически все автомобильные тормозные диски произведены из чугуна. Сплав сей известен давно, поэтому его свойства вряд ли новость для производителей запчастей. Одной из ключевых особенностей чугунных болванок является уязвимость для резких перепадов температур, из чего диск может деформироваться. А результаты этих искажений известны, пожалуй, каждому автолюбителю: биение в руль, удлиненный тормозной путь, ранний износ колодок. Вообще, мало интересного. И вот однажды, как ответ на данную проблему, и появился перфорированный тормозной диск. Суть решения - наличие сквозных сверленных отверстий, которые были призваны отводить тепло от болванки. Точных данных нет, но по результатам некоторых исследований, перфорация на поверхности диска способна показать разницу до 180 С в сравнению с обычным классическим формфактором.

Такой подход быстро подхватили ведущие автопроизводители. Перфорированными тормозными дисками стали оснащаться эксклюзивные версии Mercedes, Audi, BMW, Porsche. А вслед за этим подтянулся и сегмент "афтемаркет" - стали появляться сверленные компоненты от производителей неоригинала. На сегодняшний день все больше брендов включают "перфорацию" в свой ассортимент - от недорогих дисков до премиальных и высокоэффективных. И это не считая тех, кто уже занял свою нишу: Power Stop, Stoptech, Brembo, Power Friction, DBA и другие.

Но вернемся к практике. Так ли важна перфорация в повседневных дорожных условиях? Можно много дискутировать на тему второстепенных задач и возможных проблем, но то что появление новых каналов для отвода горячего воздуха значительно влияет на температуру тормозного диска - факт. Особенно это важно для японских моделей авто, у которых слабая вентиляция - больная мозоль. Поэтому с точки зрения снижения тепловой нагрузки на чугун - выгода очевидна. Но есть и еще один немаловажный бонус. В зоне высоких температур фрикционный состав колодки начинает гореть, выделяя газ. Далее, это явление создает газовую подушку, которая значительно снижает коэффициент трения пары, тем самым удлиняя тормозной путь. В паре обычными тормозными дисками этот газ удалить проблемно, пока пара трения не остынет. Но отверстия перфорированных дисков позволяют быстро отводить образующуюся прослойку, восстанавливая штатную эффективность тормозов.

Ну и ключевой вопрос, которые задают водители перед покупкой перфорированных тормозных дисков - а не треснет ли? И часто этот эфемерный тезис остужает стремление. Назвать этот аргумент мифом тоже язык не повернется, так как факты имеются и отрицать их было бы неверно. Суть же проблемы - в резких цикличных перепадах температур. В городских условиях (даже в рамках агрессивной езды) такие условия для тормозных дисков создать сложно. Такие нагрузки больше свойственны спортивной манере езды, ну а для такого драйва стоит подбирать более подходящие тормоза. Поэтому, подытоживая, если вы решили таки купить и установить перфорированные тормозные диски на свое повседневное авто, то смысл однозначно есть - уделите лишь внимание выбору приличного бренда и соответствующих тормозных колодок.