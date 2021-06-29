Современные модели Минского тракторного завода

13:38 29.06.2021

Минский тракторный завод широко известен своей надежной и недорогой техникой, предназначенной для сельского хозяйства, коммунальной сферы, строительства, промышленности

Современные модификации легендарного трактора МТЗ 82 используются практически повсеместно. Их можно увидеть в личных подсобных хозяйствах, на полях, на улицах городов.

Популярность техники обоснована также тем, что завод выпускает многочисленные модификации с необходимыми характеристиками, а также широкую линейку навесного оборудования.

Трактор с разнообразным прицепным оборудованием может:

Проводить обработку почвы (плуг, борона, различные культиваторы, почвофрезы),

Сеять,

Производить посадку и уборку картофеля,

Заготавливать корма,

Вносить удобрения,

Сажать лук-севок,

Выполнять погрузочные работы,

Чистить дороги,

Перевозить грузы,

И многое другое.



Это один из самых востребованных типов дополнительного оборудования к тракторам МТЗ. Необходимую модель можно выбрать по:

Грузоподьемности (дo 1500 кг, 1500—3500 кг, 3500—21000 кг, бoлee 21000 кг),

Максимальной скорости (до 40 км/ч и выше 40 км/ч),

Количеству осей (одноосные и двухосные),

Конструкции кузова (бортовая или самосвальная система),

Специализации (например, цистерны).

Особую группу составляют модели для коммунального хозяйства, позволяющие подметать дорогу, разбрасывать песок, производить сборку мусора.

Для стройки и производства земляных работ.



На базе тракторов Беларус выпускается множество моделей ЭКСКАВАТОРОВ МТЗ, обладающих неприхотливостью в обслуживании, отличной работоспособностью и функциональностью. Они отлично справляются с:

Погрузочно-разгрузочными работами,

Земляными работами (подготовка площадок и прочее),

Уборкой снега,

Работами с кусковыми и сыпучими материалами.

Кроме специализированных моделей, выпускается навесное оборудование, например, к трактору МТЗ-320. Он предназначено для земляных работ на грунтах первой и второй категорий, погрузочных работ, подготовки оснований под фундаменты, устройство насыпей. Благодаря компактному размеру, он может использоваться на площадках небольшого размера. А навесная модель позволяет использовать технику на других работах, без простоя.