Современные модели Минского тракторного завода
Современные модификации легендарного трактора МТЗ 82 используются практически повсеместно. Их можно увидеть в личных подсобных хозяйствах, на полях, на улицах городов.
Популярность техники обоснована также тем, что завод выпускает многочисленные модификации с необходимыми характеристиками, а также широкую линейку навесного оборудования.
Трактор с разнообразным прицепным оборудованием может:
- Проводить обработку почвы (плуг, борона, различные культиваторы, почвофрезы),
- Сеять,
- Производить посадку и уборку картофеля,
- Заготавливать корма,
- Вносить удобрения,
- Сажать лук-севок,
- Выполнять погрузочные работы,
- Чистить дороги,
- Перевозить грузы,
- И многое другое.
Тракторные прицепы
Это один из самых востребованных типов дополнительного оборудования к тракторам МТЗ. Необходимую модель можно выбрать по:
- Грузоподьемности (дo 1500 кг, 1500—3500 кг, 3500—21000 кг, бoлee 21000 кг),
- Максимальной скорости (до 40 км/ч и выше 40 км/ч),
- Количеству осей (одноосные и двухосные),
- Конструкции кузова (бортовая или самосвальная система),
- Специализации (например, цистерны).
Особую группу составляют модели для коммунального хозяйства, позволяющие подметать дорогу, разбрасывать песок, производить сборку мусора.
Для стройки и производства земляных работ.
На базе тракторов Беларус выпускается множество моделей ЭКСКАВАТОРОВ МТЗ, обладающих неприхотливостью в обслуживании, отличной работоспособностью и функциональностью. Они отлично справляются с:
- Погрузочно-разгрузочными работами,
- Земляными работами (подготовка площадок и прочее),
- Уборкой снега,
- Работами с кусковыми и сыпучими материалами.
Кроме специализированных моделей, выпускается навесное оборудование, например, к трактору МТЗ-320. Он предназначено для земляных работ на грунтах первой и второй категорий, погрузочных работ, подготовки оснований под фундаменты, устройство насыпей. Благодаря компактному размеру, он может использоваться на площадках небольшого размера. А навесная модель позволяет использовать технику на других работах, без простоя.
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