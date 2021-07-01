Google таблицы. Создание, основные функции, возможности.

12:49 1.07.2021

Как создавать и работать с google таблицами. Основные функции и возможности. Переносим данные из Excel в Google таблицы.

Google знает все! Владеете ли вы полной информацией о Google и, в частности, о Google таблицах? Если ответ:- “нет”, значит, наш курс https://100po100.video/catalog/google-tablicy-eto-prosto-i-ponyatno/ создан для вас!

Google есть везде, ну, или почти везде. И совершенно неважно, что у вас в руках — компьютер или смартфон, ноутбук или планшет, если есть Google-аккаунт, вы всегда сможете воспользоваться необходимой информацией, не теряя ни секунды, так как, доступ к Google таблицам возможен повсюду, где есть интернет.

На курсе вы детально разберетесь с набором инструментов, с основными функциями и возможностями при работе с google таблицами. И даже если вы очень осторожно относитесь ко всякого рода новшествам, то после прохождения курса, оцените и полюбите их всей душой.

Посетив этот курс, вы узнаете и научитесь:

создавать Google таблицы;

выясните, каким образом можно использовать Google таблицы для работы и в обычной жизни;

какие инструменты надо применять, для того, чтобы перенести данные из таблицы Excel в Google таблицы;

какие параметры в настройках доступа надо изменить, чтобы стала возможной совместная с другими партнерами Google таблица;

где “прячутся” встроенные функции и инструменты Google таблиц;

можно ли ускорить работу с таблицами, применив “горячие клавиши”

О правилах и тонкостях работы с Google таблицами расскажет автор курса, преподаватель — Анастасия Бережкова. Она адаптировала курс под абсолютно любой уровень владения ПК. Будет познавательно и новичку и продвинутому пользователю.

В процессе обучения, разбираясь с основными функциями Google таблиц, сможете самостоятельно выполнять задания, воспользоваться обратной связью автора и ощутить комфортность сервиса.

С отзывами благодарных слушателей наших курсов можно познакомиться на сайте.

Теоретические и практические знания этого курса будут полезны:

И тому, кто хочет освоить компьютерную грамотность;

И преподавателям для составления, например, таблицы успеваемости;

Менеджерам по продажам, контролирующим процессы работы для хранения информации и/или контактных данных своих клиентов;

Бухгалтерам, в процессе ведения учета которым приходится работать с большим количеством цифр, с большим объемом информации, учитываемой в процессе работы и различными сводными таблицами;

Семейным парам для учета расходов при планировании своего бюджета;

Фрилансеру, для учета полученных и выполненных заданий, сроков выполнения и текущей работы. И т.д и т.п

Функционал Google таблиц очень многогранен и, при этом, сделан для простых людей, т.е., для нашего с вами удобства.

Поэтому, все, что вам понадобится для полного и успешного усвоения информации — это

тетрадь или блокнот и ручка;

выход в Интернет,

почта gmail.com., а лучше две почты;

Желательно, чтобы был созданный файл в Excel

Если вы сегодня потратите пару часов, на изучение курса, то в дальнейшем будете экономить огромное количество своего времени, работая с Google таблицами легко и продуктивно.

Курс состоит из 28 видеоуроков. Уже после изучения первого блока, вы начнете применять полученные знания и увидите результаты.

Приступить к изучению курса можно будет сразу же после оплаты. Стоимость курса 2990 рублей.

Приобретайте наш курс и работайте с удовольствием!