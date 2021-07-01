Google таблицы. Создание, основные функции, возможности.
Google знает все! Владеете ли вы полной информацией о Google и, в частности, о Google таблицах? Если ответ:- “нет”, значит, наш курс https://100po100.video/catalog/google-tablicy-eto-prosto-i-ponyatno/ создан для вас!
Google есть везде, ну, или почти везде. И совершенно неважно, что у вас в руках — компьютер или смартфон, ноутбук или планшет, если есть Google-аккаунт, вы всегда сможете воспользоваться необходимой информацией, не теряя ни секунды, так как, доступ к Google таблицам возможен повсюду, где есть интернет.
На курсе вы детально разберетесь с набором инструментов, с основными функциями и возможностями при работе с google таблицами. И даже если вы очень осторожно относитесь ко всякого рода новшествам, то после прохождения курса, оцените и полюбите их всей душой.
Посетив этот курс, вы узнаете и научитесь:
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создавать Google таблицы;
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выясните, каким образом можно использовать Google таблицы для работы и в обычной жизни;
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какие инструменты надо применять, для того, чтобы перенести данные из таблицы Excel в Google таблицы;
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какие параметры в настройках доступа надо изменить, чтобы стала возможной совместная с другими партнерами Google таблица;
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где “прячутся” встроенные функции и инструменты Google таблиц;
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можно ли ускорить работу с таблицами, применив “горячие клавиши”
О правилах и тонкостях работы с Google таблицами расскажет автор курса, преподаватель — Анастасия Бережкова. Она адаптировала курс под абсолютно любой уровень владения ПК. Будет познавательно и новичку и продвинутому пользователю.
В процессе обучения, разбираясь с основными функциями Google таблиц, сможете самостоятельно выполнять задания, воспользоваться обратной связью автора и ощутить комфортность сервиса.
С отзывами благодарных слушателей наших курсов можно познакомиться на сайте.
Теоретические и практические знания этого курса будут полезны:
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И тому, кто хочет освоить компьютерную грамотность;
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И преподавателям для составления, например, таблицы успеваемости;
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Менеджерам по продажам, контролирующим процессы работы для хранения информации и/или контактных данных своих клиентов;
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Бухгалтерам, в процессе ведения учета которым приходится работать с большим количеством цифр, с большим объемом информации, учитываемой в процессе работы и различными сводными таблицами;
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Семейным парам для учета расходов при планировании своего бюджета;
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Фрилансеру, для учета полученных и выполненных заданий, сроков выполнения и текущей работы. И т.д и т.п
Функционал Google таблиц очень многогранен и, при этом, сделан для простых людей, т.е., для нашего с вами удобства.
Поэтому, все, что вам понадобится для полного и успешного усвоения информации — это
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тетрадь или блокнот и ручка;
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выход в Интернет,
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почта gmail.com., а лучше две почты;
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Желательно, чтобы был созданный файл в Excel
Если вы сегодня потратите пару часов, на изучение курса, то в дальнейшем будете экономить огромное количество своего времени, работая с Google таблицами легко и продуктивно.
Курс состоит из 28 видеоуроков. Уже после изучения первого блока, вы начнете применять полученные знания и увидите результаты.
Приступить к изучению курса можно будет сразу же после оплаты. Стоимость курса 2990 рублей.
Приобретайте наш курс и работайте с удовольствием!
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