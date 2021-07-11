4 лучших пылесоса до 10 000 рублей
Из-за огромного многообразия моделей бытовых устройств, подходить к выбору прибора, например, пылесоса, достаточно тяжело, ведь есть большой шанс ошибиться или прогадать. В этой статье мы приведем рейтинг пылесосов до десяти тысяч рублей и расскажем про основные типы пылесосов.
Виды пылесосов
Существует определенные типы пылесосов, которые отличаются собой по техническим или физическим параметрам:
1. Ручные (портативные) пылесосы используются в сфере ликвидации локальных и узких проблем – удаление мусора, устранение пылевых клещей, дезинфекция постельного белья;
2. Вертикальные пылесосы – это самая современная техника, у которой есть свои нюансы. Различаются они по таким параметрам, как тип питания и сфера применения. В большинстве случае используются в квартирах.
3. Роботы-пылесосы являются достаточно функциональной и автоматизированной техникой, которая поможет справиться с уборкой не только жилых помещений, но коммерческих.
4. Моющие пылесосы обладают возможностями совершать не только сухую, но и влажную чистку. Из-за этого они достаточно крупные по размерам.
Также необходимо выделить еще несколько видов пылесосов, которые классифицируются по типы фильтрации:
1. Тип фильтрации – мешок. Пожалуй, самый популярный тип, который применяется для сбора пыли, животной шерсти и других типов грязи;
2. Тип фильтрации – аквафильтр, всасывающий воздух с пылью в воду в фильтре.
3. Тип фильтрации – циклонный. Можно сказать, что такие модели пылесосов самые удобные, ведь мусор в фильтрационном месте постоянно двигается по спирали, поэтому его так легко очищать.
Топ-4 пылесоса до 10.000 рублей
Поговорим про модели пылесосов, которые эксперты Технорайтинга посчитали лучшими моделями в сегменте «до 10.000 рублей»:
Открывает четверку пылесос Home Element HE-VC-1808. Основные преимущества: есть НЕРА-фильтр и емкость контейнера для пыли, а также обладает неплохой конструкцией;
Третье место - Galaxy GL6257. Основные достоинства: достойный внешний вид; хорошая комплектация; наличие телескопической трубки;
Второе место - Mystery MVC-1124. К основным плюсам можно отнести качество трубки; стильный дизайн; наличие циклонной фильтрации;
Первое почетное место занимает пылесос Samsung SC4140. Основные преимущества заключаются в следующих параметрах: хорошая индикация; объем пылесборника; оптимальная номинальная мощность; качественная сборка устройства.
Источник: tehno-rating.ru
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