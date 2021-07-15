Основные причины поломок холодильника

09:55 15.07.2021

Из всей домашней электроники, холодильники – это самое часто используемое устройство

От холодильника зависит свежесть продуктов, который человек употребляет в пищу. Сложно себе представить жизнь без него. Однако, как и вся техника, холодильники имеют свойство ломаться и приходить в негодность. В этой статье мы поговорим про самые распространенные поломки холодильника и как можно их устранить.

Специалисты компании БытТехРем помогут устранить неприятности, связанные с проблемами холодильников.

Признаки того, что ваш холодильник неисправен

Существует ряд признаком, которые свидетельствуют о том, что ваш холодильник может в скором времени выйти из строя:

1. Внутри холодильника нет света. Причинами такой ситуации могут быть отсутствие контакта вилки и розетки, перегорание лампы, неисправность кнопки, благодаря которой включается свет.

2. Холодильник издает звуки и дребезжит (шум, стуки, гул). Это достаточно серьезный симптом, который свидетельствует о неправильной установке холодильника или о повреждении подвески такого элемента, как компрессор. Что касается первой причины – это легко исправить, достаточно просто передвинуть холодильник в другое место, чтобы он не соприкасался с другими объектами, а вот со второй причиной должен работать мастер.

3. Появляются намерзания в морозильном отсеке. Причинами данного явления являются негерметичное прилегание двери или же неисправность регулятора температурного режима. Негерметичное прилегание можно ликвидировать, если приобрести резиновый уплотнитель. Но если проблема с регулятором, его просто нужно менять.



4. Холодильник не фиксирует определенную температуру – сильно или недостаточно охлаждает. Это проблема серьезная, поэтому стоит сразу же обращаться за помощью к специалистам, ведь причин этого явления очень много: неисправность терморегулятора, возможный прорыв труб, засор в капиллярных трубках, утек хладагент и так далее.

5. Отсутствует охлаждение в рабочем и нерабочем состоянии компрессора. Возможная причина отсутствия охлаждения – утечка фреона. Также возможное повреждение внутренних систем холодильника, связанное с трубопроводом, конденсатором и испарителем. Если же компрессор вообще не реагирует, то есть вероятность неполадок в электросхемах, нарушение работы терморегулятора, полный негодность компрессора.

6. Отключается спустя недолгое время после включения. Причина кроется в пускозащитном реле.