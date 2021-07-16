Основные типы поломок стиральных машин BOSCH

Мы живем в том веке, когда без стиральной машинки достаточно тяжело полноценно функционировать человеку. 

Стиральные машины фирмы BOSCH достаточно долговечны, обладают мощными характеристиками, однако, как и вся техника, она может ломаться. В этой статье мы поговорим про основные неисправности таких стиральных машин. Более подроную информацию можно найти по ссылке.

Основные причины поломок

1. Неисправность ТЭНа
Обычно трубчатые электронагреватели становятся непригодными, когда появляется на нем много накипи, а конкретно из-за примесей, частичек моющих средств и ворсинок одежды. Явными признаками неисправностей являются: отсутствие способности нагревать воду, выбивание пробок после включения программ.
2. Проблема с насосом. Достаточно частое явление, которое происходит со стиральной техникой БОШ. Обычно причиной служит невнимательное отношение людей, которые стирают одежду с различными инородными предметами. Признаки неисправностей насоса – стиральная машина перестает сливать вода, появление ошибок типа Е18, F18 или F03. К счастью, проблемы со сливным насосом достаточно просто решить установкой нового.
3. Щетки мотора приходят в негодность вследствие изнашивания. Компания BOSCH использует коллекторные моторы с графитовыми щетками внутри. Такие щетки передают напряжение от статора к ротору. Со временем щетки изнашиваются, из-за этого мотор теряет свою мощность. По этой причине стиральный барабан не вращает «быстро» или вообще перестает вращаться. Более подробную информацию о стоимости ремонта щеток можно найти на сайте.
4. Проблемы в модуле управления. От блока управления зависят режимы работы техники. В случае, когда происходят неполадки в системе управления, программы начинают сбиваться, а СМА может вообще не включаться. Явные признаки проблем с модулем – стиральная машина вообще не включается, режимы путаются или их невозможно переключить, стиральный барабан не вращается, пробки выбиваются. Может это произойти по причине выхода из строя управляющей платы, когда скачки напряжения в электросети скачут. Если проблема с платой, можно вызвать мастера-специалиста по ремонту стиральных машин БОШ или отвезти технику в центр, где профессионалы будут детальнее разбираться в причинах. Cамый простой выход из ситуации – пропаять прогоревшие дорожки, самый сложный и дорогостоящий – это полная замена блока управления.
 

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