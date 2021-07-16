Рентгеновские аппараты. Что важно знать перед приобретением?
Поэтому среди разнообразия можно довольно быстро потеряться. Чтобы сделать верный выбор рентгеновского оборудования, требуются знания о характеристиках, необходимых для оборудования в сфере рентгенографии.
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Виды рентгеновских аппаратов
Как правило, подавляющее количество человек хотя бы раз в своей жизни сталкивались с рентгенами. Некоторые делали когда-то флюорографию, иные — рентген зубов и т. д. Для различных целей используются разные типы и модели рентгеновских аппаратов. Учитывая отличительные черты применения указанного оборудования, их строения, наличия функционала, существует несколько типов рентген-оборудования:
- Стационарные. Аппараты, имеющие большие размеры. Его располагают в специальных кабинетах рентгена.
- Мобильные. Есть возможность применения не в одном кабинете, а в разных. Достаточно легко перемещаются. Их так же называют палатными.
- Портативные. Отличаются небольшим размером и весом. Используются во время ветеринарных обследований, а также в машинах скорой помощи.
Стационарные приборы применяются в определенных рентгеновских кабинетах, которые оснащены в соответствии с приказом Минздрава России от 9.06.2020 года №560н. Эти кабинеты оснащены по максимуму для рентгеновских исследований. Мобильные аппараты могут применяться в обычных палатах медицинских учреждений государственного типа, в кабинетах для операций, в травматологических кабинетах, в которых отсутствует необходимость в повышенном уровне мощности трубки рентгена.
Какое еще рентгеновское оборудование используют сегодня
По сфере применения, как правило, рентгеновское оборудование разделяется на:
- Дентальные аппараты. Применяются в кабинетах стоматологии. Они необходимы для определения различных отклонений в ротовой области, выявления воспалений.
- Урологические аппараты. Применяются во время исследований в урологии.
- Нейродиагностические аппараты. Применяются в нейрохирургии. Используются для определения отклонений в функционировании системы сердца и сосудов. Главное их отличие заключается в увеличенном уровне чувствительности.
- Компьютерные системы. Приборы, которые используются для получения точных данных о функционировании, а также о состоянии органов больного. После получения сведений, они обрабатываются компьютером.
- Флюорографы. Требуются во время исследования грудной клетки.
- Маммографические системы. Применяются для определения тех или иных отклонений в функционировании грудных желез.
Как выбрать рентген и не переплатить?
На современном рынке от производителей со всего мира представлены десятки различных аппаратов, которые обладают регистрационным удостоверением, позволяющим использовать оборудование в клиниках России. Среди многих особую популярность у медицинских клиник получили аппараты Listem из Южной Кореи, которые отмечают за надежность и отпимальное соотношениее цены и качества.
Если вы ищете рентгеновское оборудование и столнулись со сложностью при выборе конкретной модели, то рекомендуем обращаться к профессионалам в обсласти медицинского рентген оборудования, которые помогут избежать вам дорогостоящих ошибок.
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