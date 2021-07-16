Рентгеновские аппараты. Что важно знать перед приобретением?

На сегодняшний день имеется довольно много различных приборов для проведения рентгена.

Поэтому среди разнообразия можно довольно быстро потеряться. Чтобы сделать верный выбор рентгеновского оборудования, требуются знания о характеристиках, необходимых для оборудования в сфере рентгенографии.

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Виды рентгеновских аппаратов

Как правило, подавляющее количество человек хотя бы раз в своей жизни сталкивались с рентгенами. Некоторые делали когда-то флюорографию, иные — рентген зубов и т. д. Для различных целей используются разные типы и модели рентгеновских аппаратов. Учитывая отличительные черты применения указанного оборудования, их строения, наличия функционала, существует несколько типов рентген-оборудования:

  • Стационарные. Аппараты, имеющие большие размеры. Его располагают в специальных кабинетах рентгена.
  • Мобильные. Есть возможность применения не в одном кабинете, а в разных. Достаточно легко перемещаются. Их так же называют палатными.
  • Портативные. Отличаются небольшим размером и весом. Используются во время ветеринарных обследований, а также в машинах скорой помощи.

Стационарные приборы применяются в определенных рентгеновских кабинетах, которые оснащены в соответствии с приказом Минздрава России от 9.06.2020 года №560н. Эти кабинеты оснащены по максимуму для рентгеновских исследований. Мобильные аппараты могут применяться в обычных палатах медицинских учреждений государственного типа, в кабинетах для операций, в травматологических кабинетах, в которых отсутствует необходимость в повышенном уровне мощности трубки рентгена.

Стационарный рентген аппарат

Какое еще рентгеновское оборудование используют сегодня

По сфере применения, как правило, рентгеновское оборудование разделяется на:

  • Дентальные аппараты. Применяются в кабинетах стоматологии. Они необходимы для определения различных отклонений в ротовой области, выявления воспалений.
  • Урологические аппараты. Применяются во время исследований в урологии.
  • Нейродиагностические аппараты. Применяются в нейрохирургии. Используются для определения отклонений в функционировании системы сердца и сосудов. Главное их отличие заключается в увеличенном уровне чувствительности.
  • Компьютерные системы. Приборы, которые используются для получения точных данных о функционировании, а также о состоянии органов больного. После получения сведений, они обрабатываются компьютером.
  • Флюорографы. Требуются во время исследования грудной клетки.
  • Маммографические системы. Применяются для определения тех или иных отклонений в функционировании грудных желез.

Как выбрать рентген и не переплатить?

На современном рынке от производителей со всего мира представлены десятки различных аппаратов, которые обладают регистрационным удостоверением, позволяющим использовать оборудование в клиниках России. Среди многих особую популярность у медицинских клиник получили аппараты Listem из Южной Кореи, которые отмечают за надежность и отпимальное соотношениее цены и качества.

Если вы ищете рентгеновское оборудование и столнулись со сложностью при выборе конкретной модели, то рекомендуем обращаться к профессионалам в обсласти медицинского рентген оборудования, которые помогут избежать вам дорогостоящих ошибок.

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