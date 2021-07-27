Обзор на смартфон Vivo V21e

19:43 27.07.2021

Как не потеряться в мире гаджетов и выбрать достойный смартфон, при этом не переплачивая за бренд?

Вопрос хороший, достаточно многогранный и требует детального рассмотрения. Поможет нам в этом обзор смартфона Vivo V21e. Приобрести данную модель можно на сайте компании МТС.

Можно сказать, что данный смартфон – это достаточно народное устройство, и «апргрейд» модели V20, которая предшествовала версии Vivo V21e.

Дизайн телефона

Из примечательных характеристик данного смартфона можно выделить следующие моменты:

1. Наличие тонкого корпуса;

2. Отсутствие лишних изгибов, что положительно сказывается на удобстве при держании в руках;

3. Два цвета – сиреневых и черный, при этом достаточно необычное цветовое исполнение. Задняя крышка «алмазной мозаики» (сиреневой модели) выполнена в виде мозаики, а «черный антрацит», как будто бы, обладает некой ребристостью, хотя на деле, естественно, задний корпус гладкий;

Дисплей

Что касается дисплея, нужно уделить внимание таких характеристикам, как

1. Наличие AMOLED-экрана, разрешение 2400 × 1080 точек;

2. Не меняется картинка на солнце;

3. Возможность контролировать цветопередачу экрана, а конкретнее, существует три режима – стандартный, яркий и профессиональный.

Звук

1. Динамик расположен в нижней части смартфона;

2. Наличие одного динамика;

3. Звук можно охарактеризовать нейтрально – он не громкий, и не тихий, качественный, но без особенностей.

4. Возможность использования гарнитуры без переходников, а также подключение беспроводных наушников на базе Bluetooth 5.

Производительность

1. Не перегревается даже на жаре;

2. Смартфон Vivo V21e имеет мощный процессор, который помимо выполнения основных действий – работа с «классическими приложениями (социальные сети, мессенджеры, браузер, заметки и так далее) – может справляться с более сложными задачами – сложные игры, где даже нет проблем с кадровой частотой.

3. Оперативная память составляет восемь гигабайт;

4. Максимальный объем памяти – сто двадцать восемь гигабайт;

5. Наличие места для MicroSD.

Камера

1. Наличие трех модулей камера – стандартная, широкоугольная с разрешением восемь мегапикселей, -макро.

2. Возможность применения HDR – все в порядке с балансом белого цвета, резкость в норме.

3. Хорошая съемка в темноте и в ночное время суток, даже при повышенном ISO.

4. Наличие встроенных ночных фильтров для изображений;

5. Есть вариант использования портретной съемки.

