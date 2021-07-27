Обзор на смартфон Vivo V21e
Вопрос хороший, достаточно многогранный и требует детального рассмотрения. Поможет нам в этом обзор смартфона Vivo V21e. Приобрести данную модель можно на сайте компании МТС.
Можно сказать, что данный смартфон – это достаточно народное устройство, и «апргрейд» модели V20, которая предшествовала версии Vivo V21e.
Дизайн телефона
Из примечательных характеристик данного смартфона можно выделить следующие моменты:
1. Наличие тонкого корпуса;
2. Отсутствие лишних изгибов, что положительно сказывается на удобстве при держании в руках;
3. Два цвета – сиреневых и черный, при этом достаточно необычное цветовое исполнение. Задняя крышка «алмазной мозаики» (сиреневой модели) выполнена в виде мозаики, а «черный антрацит», как будто бы, обладает некой ребристостью, хотя на деле, естественно, задний корпус гладкий;
Дисплей
Что касается дисплея, нужно уделить внимание таких характеристикам, как
1. Наличие AMOLED-экрана, разрешение 2400 × 1080 точек;
2. Не меняется картинка на солнце;
3. Возможность контролировать цветопередачу экрана, а конкретнее, существует три режима – стандартный, яркий и профессиональный.
Звук
1. Динамик расположен в нижней части смартфона;
2. Наличие одного динамика;
3. Звук можно охарактеризовать нейтрально – он не громкий, и не тихий, качественный, но без особенностей.
4. Возможность использования гарнитуры без переходников, а также подключение беспроводных наушников на базе Bluetooth 5.
Производительность
1. Не перегревается даже на жаре;
2. Смартфон Vivo V21e имеет мощный процессор, который помимо выполнения основных действий – работа с «классическими приложениями (социальные сети, мессенджеры, браузер, заметки и так далее) – может справляться с более сложными задачами – сложные игры, где даже нет проблем с кадровой частотой.
3. Оперативная память составляет восемь гигабайт;
4. Максимальный объем памяти – сто двадцать восемь гигабайт;
5. Наличие места для MicroSD.
Камера
1. Наличие трех модулей камера – стандартная, широкоугольная с разрешением восемь мегапикселей, -макро.
2. Возможность применения HDR – все в порядке с балансом белого цвета, резкость в норме.
3. Хорошая съемка в темноте и в ночное время суток, даже при повышенном ISO.
4. Наличие встроенных ночных фильтров для изображений;
5. Есть вариант использования портретной съемки.
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