22:00 2.08.2021

Умственное развитие для ребенка – это очень важный процесс, от которого зависит будущая способность детей обучаться.

А в условиях современности и нынешней конкуренции, необходимо понимать, что без должных интеллектуальных способностей, которые появляются у ребенка в раннем возрасте, ему будет тяжело в школе. В этой статье мы поговорим про интерактивный пол для детского сада, и где его можно купить.

Что такое интерактивный пол

Под интерактивным полом подразумевается оборудование для детского развития, которое включает в себя несколько элементов:

Компьютер

Проектор

Датчики

Камеры

Программное обеспечение

Предназначается интерактивный пол для детских садов, школ и образовательных центров, где дети могут обучаться, играя в «умные» игры. Данный метод обучения комфортен не только для детей и педагогов, но и для родителей.

В комплект интерактивного пола также входят пакеты с установленными игры по разным направлениям:

1. Развлекательно, предназначенное для веселья и расслабления детей;

2. Развивающее, которое позволяет в игровой форме обучаться математике (игры на численное количество, знаки сравнения, арифметические действия), развитию речи (изучение алфавита, гласных и согласных букв, звуков и слогов), основам окружающего мира (изучение времен года, профессий, безопасности, природы, космоса и так далее), физической культуре (групповые и соревновательные игры, тренировка работы в команде);

Опционально, желающие могут купить дополнительный игровой пакет, в котором будут комплексные игры, основанные на геометрических фигурах и оздоровительной физкультуре.

Установить интерактивный пол можно либо на потолок помещения, либо же на специальную телескопическую подставку. Все изображенные объекты отображаются на пол. Отдельным бонусом является то, что в комплектацию входит документы по монтажу и инструкции по настройке устройства.

Компания «Interactive Project» производит интерактивное оборудование для детских образовательных учреждений: детских садов, школ, детских развивающих и развлекательных центров.

