08:52 3.08.2021

Безопасность превыше всего.

К сожалению, никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций, но при должной безопасности, любые страшные вещи – пожар, наводнение, ураган – можно пережить без особых потерь, главное – быть к ним готовым. В этой статье мы поговорим про противопожарные ворота, их типы и как они работают при пожарах.

Что такое противопожарные ворота

Противопожарные ворота – это защитная конструкция, представляющая надежную противопожарную преграду. Такой тип защиты нужен для того, чтобы иметь возможность устранить на ранних стадиях распространение огня при возникшем пожаре. От обычных ворот их отличают следующие свойства:

Огнейстойкость

Прочность

Высококачественные материалы

Разновидности противопожарных ворот

На данный момент существует несколько видов противопожарных ворот, отличающихся между собой строением, функционалом, техническими особенностями:

1. Окатный тип;

2. Распашный тип;

3. Подъемно-секционный тип.

4. Рулонный тип.

Виды противопожарных ворот

Откатные противопожарные ворота, в свою очередь, отличаются друг от друга. Существуют механические противопожарные ворота; автоматические, в основу которых входит электрический двигатель; электромагнитные, то есть, которые сами закрываются с помощью магнита. По классам огнестойкости различаются по уровням EI 30, ЕI60, ЕI90. Данный тип ворот лучше приобретать на предприятия, где проем между стен небольшой.

Распашный тип противопожарных ворот является самой популярной разновидностью среди всех прочих. Необходимо сказать, что у таких ворот есть один минус – необходимость наличия просторного пространства для того, чтобы полноценно функционировала данная система. Обычно распашные противопожарные ворота можно отнести к EI 60 по классу огнестойкости. При желании, можно приобрести модель противопожарных ворот с электроприводами, которые могут быть рычажным или линейным.

Подъемно-секционный тип противопожарных ворот предстает перед нами в виде подъемного щита, который состоит из разных секционных блоков, двигающихся с помощью специальных направляющих. Класс огнестойкости - EI 60, а это значит, что такие устройства могут выдержать 60 минут пожара. Основные плюсы данных ворот – простой монтаж, большой срок службы, демократическая цена. Нужно сказать, что эффективность таких противопожарных ворот заключает в способе их открывания – вертикальном. За счет этого, доступ к объекту тушения становится свободным для пожарной службы.

Рулонный тип противопожарных ворот. Они достаточно сильно напоминают подъемно-секционный тип, но все-таки существуют некоторые отличия в методе и технологии использования: разные способы сворачивания полотна, которые работают благодаря электроприводу: накручиваются на барабан, который расположен в потолке.

Общий функционал противопожарных ворот

Приобретая противопожарные ворота, вы можете не беспокоиться за сохранность человеческой жизни и имущества, ведь они обеспечивают надежную термоизоляцию помещения, предотвращают несанкционированные проникновения на объекты, предотвращают распространение огня при пожаре, обеспечивают наличие пространства для эвакуации, обеспечивают доступ пожарных на место возгорания и пожара.

