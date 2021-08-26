Как с помощью устаревшего ПК купить новый

21:40 26.08.2021

Для пользователей, планирующих выручить средства за свою старую систему. Какие есть возможность это сделать, сколько можно заработать, и куда лучше всего обращаться за помощью.

Компьютеры, которые массово использовали в 2007-2015 гг., у некоторых людей до сих пор пылятся в чулане. Золотое время таких систем уже давно позади, а потому они доживают свой век в тишине и темноте самых дальних уголков домов и квартир.

Но может ли такая система принести вам пользу после того, как ей нашлась замена? Мы подскажем, как старый ПК поможет приблизиться к покупке нового ноутбука.

Проблемы с продажей устаревшего устройства

Самым логичным решением для владельца старого ПК является его продажа. К сожалению, получить за такую систему деньги не так-то и просто. Как правило, они уже давно не способны “тянуть” всё, что хочет от него современный пользователь.

В таком случае необходимо обратиться к скупщикам.

Скупка компьютеров в Москве https://xn--80aeisabopcdfndwh5m8a.xn--p1ai/ — это популярная услуга в сфере купли-продажи б/у техники. Она обладает целым рядом преимуществ. Обратившись в такую компанию, клиент получает:

Моментальный ответ. Специалисты очень быстро реагируют на сообщения об устаревших системах. Оценщик может приехать в удобное для вас время, даже в день заказа.

Экспертную оценку. Прежде, чем предлагать вам цену, специалист внимательно осмотрит систему на предмет всех технических проблем. Также оценщик проверит работоспособность компьютера и его состояние на уровне системы. Это необходимо, для того чтобы определить ликвидность устройства.

Моментальный расчет. После того как ваш ПК будет полностью проверен – оценщик предложит вам итоговую стоимость, за которую он готов выкупить ваше устройство прямо сейчас. Согласившись на цену скупщика, вы сможете получить средства наличными в тот же момент. Часто есть возможность получить деньги с помощью банковского перевода, который также будет осуществлен сразу после согласования цены. Таким образом вы можете выгодно продать свой старый компьютер и выручить средства на покупку новой системы, не потратив на это и часа.

Стоит также отметить, что скупщики компьютеров куда охотнее приобретают такие системы, нежели обычные пользователи. К сожалению, гаджеты не молодеют, и с каждым днем ваш ПК падает в цене. Эту проблему эффективно решает скупщик, приобретающий у вас устройство сразу после его диагностики.

"Источник: скупкакомпьютеров.рф"