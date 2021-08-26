Современные конвейерные ленты: как выбрать лучшее решение

Ленточные конвейеры играют чрезвычайно важную роль во многих отраслях промышленности как необходимое оборудование для шахт, складов и производственных линий.

 Важнейшим элементом конвейерной ленты является лента, на которой размещаются транспортируемые товары. От этого во многом зависит бесперебойность и оперативность работы транспортера. Что такое конвейерные ленты?

Для чего нужны конвейерные ленты и что о них нужно знать?

Конвейерная лента — ключевой элемент в конструкции ленточных конвейеров. Правильно натянутая лента, установленная на специальной опоре, часто на стальном столе, перемещается с помощью роликов, приводимых в движение электродвигателем или барабанным двигателем.

Такая конструкция позволяет переносить различные типы грузов также на большие расстояния, в том числе под углом. Ленточные конвейеры, используемые для транспортировки продуктов и сыпучих материалов, используются почти во всех отраслях промышленности:

  1. сельском хозяйстве,
  2. химической промышленности,
  3. горнодобывающей промышленности и т.д.

От их надежности зависит непрерывность производства, а любой простой в работе транспортеров означает снижение эффективности производства. Именно поэтому так важен выбор конвейерных лент, а также их правильная работа.

Лента, которая подвергается интенсивной эксплуатации, воздействию высоких температур и постоянно контактирует с транспортируемыми продуктами, больше всего подвержена истиранию и другим видам повреждений. Чтобы этого не произошло, при выборе конвейерной ленты всегда следует учитывать ряд параметров, такие как прочность материала и устойчивость к вредным факторам, например высокой температуре, а также эластичность и прочность на разрыв.

Кроме того, выбор ленты также зависит от условий, в которых она будет работать, например, от веса перевозимых грузов, влажности, температуры и конструкции роликов и опор. Кроме того, для облегчения работы на ленту кладут дополнительные приспособления, такие как держатели, весы и щетки.

Конвейерные ленты различных типов

По материалу, из которого они изготовлены, конвейерные ленты можно разделить на несколько категорий. Чем они отличаются?

Ленты из ПВХ и полиуретана — материалы универсального применения и доступные по доступным ценам.

Тканевые и резиновые ленты — обладают хорошими прочностными показателями, устойчивы к истиранию и высоким температурам.

Кроме того, можно выделить профилированные ремни с порогами и направляющими, а также ремни чистящие и специальные, которые отличаются исключительной устойчивостью к механическим повреждениям. Правильно подобранная лента из прочного материала обеспечит эффективную работу ленточного конвейера и бесперебойности производства. 

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