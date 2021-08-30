Предварительное информирование на авиатранспорте (ПИ)

14:09 30.08.2021

В 2020 году Правительство России утвердило «Стратегию развития таможенной службы Российской Федерации», в которой определило основные направления деятельности таможенных служб.

улучшение качества таможенной проверки;

расширение государственных услуг;

исполнение всех необходимых функций в электронном виде;

дальнейшее развитие таможенной и транспортной логистики.

Одним из таких мероприятий стало «введение обязательного представления предварительной информации о товарах, перемещаемых воздушным транспортом» — эксперимент Авиа ПИ.

Смысл данного постановления — заблаговременная подача информации о транспортных международных перевозках и перевозимых ими товарах в таможенные службы для выбора таможенным органом необходимой формы контроля.

Несколькими годами ранее были приняты подобные постановления для других видов транспорта. Информирование для автомобильного транспорта было введено в 2011 году. Для железнодорожного — в 2014 году.

Для воздушного типа сообщения информирование введено в действие 1 апреля 2017 года «Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 1 декабря 2015 года под № 158 “О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом”».

Главные задачи данного информирования:

совершенствование деятельности таможенных органов и сведение к минимуму формальностей в пропускных пунктах через таможенную границу;

повышение скорости принятия решений о проверке груза должностными лицами таможенных органов с помощью предварительной информации о товарах и транспортных средствах, подлежащих таможенному контролю;

создание эффективного механизма для обеспечения безопасности РФ.

Предварительное информирование таможенных органов о грузах и авиарейсах должны осуществлять лица, ввозящие товар на территорию таможни или компании, действующие от лица перевозчика и по его поручению.

Разработан целый комплекс средств по «Таможенному контролю в воздушном пункте пропуска»:

1 этап — перевозчик обязан как минимум за 2 часа до появления в первом воздушном пункте пропуска или международном аэропорте на территории России предоставить в электронном виде всю необходимую информацию о товаре.

2 этап — если на 1 этапе проверка прошла успешно, товару присваивают УИНП (уникальный идентификационный номер перевозки) методом электронного сообщения.

3 этап — запрос пограничным таможенным постом через базу данных предварительной информации о ввозимых товарах и всей документации.

Начинается процесс сверки и анализ соответствия полученной информации и той, что представлена грузоперевозчиком. Выявляются все риски. Подробнее на сайте mjr.ru .

Такая технология Авиа ПИ дает возможность подробно и детально изучить всю информацию о ввозимых и вывозимых товарах и применять наиболее эффективную форму таможенного досмотра.

Компания Мэйджор Карго Сервис с 2012 года принимает участие в эксперименте Авиа ПИ. Постоянно дорабатываются программные средства с целью получения от Авиакомпаний всей нужной информации для передачи ее в таможенные органы.

В результате:

авиакомпании имеют информационное сопровождение по всем своим рейсам;

налажена своевременная передача информации о прибывших грузах, требующаяся для быстрого размещения товара на СВХ;

исключены финансовые задержки.

Данный эксперимент позволил выявить определенные трудности, такие как:

своевременное получение всей необходимой информации от Авиакомпаний по рейсам, для последующего ее представления в таможенные органы;

выбор самого оптимального способа передачи информации в таможенные службы.

Участие в Авиа ПИ компанией Major, свидетельствует о высокой надежности и безопасности ее в качестве партнера для перевозки международных грузов.