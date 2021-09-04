Предназначение складской и промышленной техники

21:20 4.09.2021

Для обустройства складских и промышленных помещений необходимо приобрести специализированную технику. В частности, вам обязательно потребуются тележки:

самоходные электрические;

ручные гидравлические;

с весами и принтером.

Для того, чтобы не разочароваться в приобретении, следует оформить покупку в проверенном магазине. Отыскать подходящий вариант можно на сайте https://advanta-nn.ru/. Современные модели производятся из прочного металла. Они способны перевозить грузы весом в 100-600 кг. Существуют варианты, которые способны транспортировать несколько тонн.

Гидравлические тележки обладают целым рядом преимуществ. К примеру, их можно использовать на любых поверхностях. Используемые ребра жесткости существенно усиливают конструкцию. Вес таких моделей небольшой, что существенно улучшает их маневренность.

Также на складах применяются столы с подъемным механизмом. Это специализированное оборудование, которое предназначено для удобной транспортировки грузов вверх и вниз на определенную высоту. Из-за своих уникальных эксплуатационных характеристик данные изделия приобрели свою востребованность и в промышленности. Среди преимуществ оборудования следует выделить наличие прочной металлической конструкции. Оно подходит для непрерывной эксплуатации.

Также нельзя забывать про штаблеры. Они могут быть самоходными, электрическими, ручными.

Какая строительная техника может вам потребоваться?

В первую очередь следует выделить ножничные подъемники. Существуют самоходные и несамоходные варианты. Это оборудование, у которого есть грузовая платформа, на которой можно разместить груз. Ножничная система базируется на рычагах. Также данная техника оснащена электроприводом. Конечно, можно отыскать вариант, работающий от аккумулятора. Оборудования оснащено рамой безопасности. Если под платформой окажется посторонний предмет, то гидравлический привод остановится.

Вам могут понадобиться гидравлические подъемники. Они подходят для подъема и спуска как грузов, так и пассажиров на определенный уровень. Эта техника отличается высокой надежностью, а также оптимальным соотношением размеров и грузоподъемности. Настоятельно рекомендуется приобретать только модели от проверенных производителей. Они выделяются безопасностью.

Затрагивая тему техники, нельзя не упомянуть строительные люльки (фасадные подъемники). Это подвесные платформы, которые предназначены для подъема людей. Их необходимо использовать при выполнении работ на высоте. Грузоподъемность и размеры позволяют разместить в одной люльке до 5 человек. Кроме того, здесь могут разместиться инструменты.

Что касается преимуществ такого оборудования, то следует выделить мобильность. Люльки эксплуатируются в течение всего года. Можно осуществлять работу в местах с осложненным доступом. Главное отличие фасадных подъемниках заключается в способе их установки. Монтаж осуществляется на крыше здания. Подвесная платформа держится на тросах, выполненных из прочной стали.

Строительные люльки подходят только для выполнения наружных работ. При монтаже и эксплуатации такого оборудования требуется особое внимание. При выборе следует обращать внимание на основные характеристики. К ним относится не только грузоподъемность, но и скорость подъема, мощность двигателя.