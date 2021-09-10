Евгений Мирошников: Цифра на службе у людей

01:55 10.09.2021

С 2018 года руководит департаментом цифрового развития, а в феврале 2021 года назначен на должность первого заместителя Губернатора Белгородской области – начальника департамента цифрового развития Белгородской области.

Евгений Мирошников в правительстве Белгородской области с 2016 года курирует развитие информационных технологий и телекоммуникаций, цифровизацию государственных услуг. С 2018 года руководит департаментом цифрового развития, а в феврале 2021 года назначен на должность первого заместителя Губернатора Белгородской области – начальника департамента цифрового развития Белгородской области. В 2020 году на Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT» Белгородская область была признана одним из IT-лидеров в России. В августе 2021 года Минцифры России представило рейтинг «цифровой зрелости» российских регионов. Белгородская область вошла в группу «высокозрелых» наравне с Москвой, Татарстаном, Санкт-Петербургом и другими пятью субъектами.

У Евгения Мирошникова два высших образования. Первое, по специальности «Автоматизация технических процессов и производств», он получил по призванию. Как дополнительное выбрал «Финансы и кредит»: в современном мире знания о финансовых потоках необходимы каждому. Параллельно со вторым высшим Евгений Мирошников получил степень кандидата технических наук.

После получения первого диплома студенческие подработки начали развиваться в полноценные проекты. Первый разработанный сервис призван избавить учителей от бумажной волокиты, родителей ввести в курс учебного процесса, а детям облегчить доступ к домашним заданиям и другим важным для школы делам. В 2010 году разработка была уже частично внедрена в школах региона и получила признание как лучший IT-проект Селигера-2010.

В 2016 году Евгения Мирошникова пригласили на работу в областную администрацию на должность начальника управления информационных технологий и связи. К этому времени у него в портфолио уже было несколько реализованных IT-проектов. В этом предложении Евгений увидел возможность создавать что-то новое, уникальное, в чем нуждаются люди. «Работа в государственной сфере позволяет решать задачи в практической плоскости, но при этом не в рамках одной компании, а гораздо шире. Находясь внутри госаппарата, видишь те проблемы, на которые не обратил бы внимание извне, глубже вникаешь в задачу, замечаешь все нюансы», – говорит Евгений Мирошников.

В 2018 году управление было переформировано в департамент цифрового развития области, основная задача которого – развитие цифровых технологий и внедрение их в разные сферы жизни граждан.

В 2019 году в области заработал сервис «Электронный рецепт», который позволяет пациенту получать рецепты на препараты для постоянного приема без лишних визитов к врачу. В прошлом году проект был тиражирован на территории всей области. Им с удовольствием пользуются как молодые, так и пожилые граждане.

В 2020 году весь общественный транспорт области оснастили платёжными терминалами. Система электронного контроля входа и выхода пассажиров позволяет рассчитывать дальность поездки и брать с пассажиров оплату с учетом льгот. Оплатить проезд с карты теперь можно даже в маленьких населенных пунктах. Систему планируется расширить на междугородние перевозки.

В регионе создан Центр организации дорожного движения, целью которого является сбор информации о складывающейся дорожно-транспортной ситуации, а также принятие и реализация организационных и технических решений, направленных на обеспечение безопасности и эффективности дорожного движения региона.

В электронном виде оказываются новые государственные услуги: льготы для студентов на проезд в общественном транспорте, «губернаторская» ипотека, результаты тестирования на COVID-19.

Расширяются функции МФЦ. Сейчас здесь можно получить услуги соцзащиты, а также ЗАГСа по регистрации рождения и смерти.

С января 2021 года при получении мер соцподдержки больше не нужно предоставлять справку о составе семьи и выписку из домовой книги, достаточно просто рассказать сотруднику МФЦ о членах своей семьи и тех, кто зарегистрирован по указанному им адресу проживания.

Ведется работа по пилотному суперсервису Минцифры «Рождение ребенка», облегчающему получение родителями всех документов и выплат на ребенка вплоть до детского сада.

Одна из ключевых задач – развитие в регионе сотовой связи и интернета. Планируется подключение маленьких населенных пунктов и социально значимых объектов: фельдшерских пунктов, библиотек. Все школы региона к интернету уже подключены.

Продуктивно работать команде Евгения Мирошникова помогает общая идея – возможность сделать жизнь белгородцев легче и комфортнее.