Как правильно учить историю Казахстана

14:01 24.09.2021

Если вы думаете, как правильно учить историю своей страны, то первое, что приходит в голову, — это книги по истории Казахстана. И это правильно, но ограничиваться исключительно книжками и учебниками не стоит — особенно сейчас, когда есть гораздо больше возможностей. Давайте поговорим о том, как же все-таки выстроить обучение и что важно сделать.

Если вы думаете, как правильно учить историю своей страны, то первое, что приходит в голову, — это книги по истории Казахстана. И это правильно, но ограничиваться исключительно книжками и учебниками не стоит — особенно сейчас, когда есть гораздо больше возможностей. Давайте поговорим о том, как же все-таки выстроить обучение и что важно сделать.

Найти правильные источники

Как мы уже сказали, учебные материалы по истории Казахстана могут составлять каркас обучения, но все же их нужно чем-то дополнить. Для этих целей отлично подойдет портал Qazaqstan Tarihy. Так, по ссылке https://e-history.kz/ru/educational-materials/ вы найдете много полезных материалов. И это не только тексты, но и видеоролики в современном формате — такой вариант лучше воспринимается школьниками и студентами, которые не представляют свою жизнь без гаджетов.

На этом же портале есть много информации, которая имеет отношение к нашему времени: новости, данные о разных проектах и инициативах, известных людях страны. Загляните на сайт e-history — и вы поймете, как много интересного упускали до этого.

Изучать информацию в разных форматах

Лучше всего новая информация усваивается, если вы постоянно ее повторяете, но в разных видах. Вот почему не стоит только читать книжки. Делайте учебу разнообразной:

регулярно знакомьтесь с новостями;

смотрите образовательные ролики, исторические и художественные фильмы по теме;

участвуйте в интеллектуальных викторинах, тестах, разных соревнованиях;

слушайте подкасты и т. д.

Чем больше разных событий будет связано с нужной темой — в данном случае это история Казахстана — тем быстрее запомнится информация.

Поставить конкретные цели

Нередко у тех, кто начинает изучать историю, есть только одна цель: сдать экзамены с хорошим результатом. Но ее мало для того, чтобы хорошо погрузиться в информацию. Подумайте, как вы можете использовать полученную информацию еще:

Повысить свой уровень в качестве собеседника. С человеком, который разбирается в истории, всегда интереснее разговаривать.

Создать какой-нибудь социально важный проект. Понимая историю своей страны, вы можете легче придумать что-то полезное.

Внедрить эти знания в текущую или будущую деятельность: написать на историческую тему картину, рассказ, программу или создать игру.

Постарайтесь понять, где вам пригодится история страны, ведь это такие знания, которые полезны во многих ситуациях и в разных контекстах. Когда цели для обучения станут более объемными и фундаментальными, учиться будет намного проще.

Действовать последовательно и регулярно

Начинайте изучать учебник по истории Казахстана задолго до того, как вам нужно будет блеснуть знаниями. История — это очень сложное направление с огромным количеством знаний. Лучше начать действовать заранее, уделяя предмету немного времени каждый день или через день. Так новая информация будет лучше усваиваться — и даже глобальная цель через время будет достигнута.