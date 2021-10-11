Sunseeker - воплощение роскоши и высоких технологий в области судостроения

18:45 11.10.2021

Приобретение яхты – это свидетельство определенного социального статуса.

Такая инвестиция должна быть оправдана, и, согласитесь, приобретая такую вещь, необходимо предварительно ознакомиться с каталогом моделей, чтобы купить ту самую яхту своей мечты. В этой статье мы поговорим про катера и яхты от компании Sunseeker.

Немного о компании Sunseeker

Данная компания была основана в 1969 году, и с каждым годом, совершенствуется путем развития уже наработанных технологий производства. Ключевой особенностью проектирования является наличие вычислительной гидродинамики – CFD. Она позволяет проводить эксперименты с характеристиками и формой корпуса в целях максимального улучшения ходовых качеств судна. Sunseeker – английский бренд, базирующийся на производстве и продаже яхт по всему миру, который покорил сердца не одного поколения любителей водных транспортных средств. Качество обосновывается тем, что Sunseeker внедряет инновации на каждом этапе производства – начиная от проектирования эскизов в программе 3D CAD, заканчивая использованием углеродных волокн, полимерной инфузии и методов прямой оснастки судна.

Яхты от Sunseeker

Sunseeker Russia является официальным дистрибьютором на территории РФ и предоставляет широкий ассортимент моделей яхт, среди которых можно выделить следующие модельные ряды:

1. Серия SUPERYACHT – роскошные суперъяхты, само совершенство в области судостроения. Уникальный стиль, сдержанный и благородный дизайн, а также высокий функциональный потенциал никого не оставят равнодушными. Благодаря сервису Sunseeker Bespoke, любой судовладелец может попросить персонализировать яхту с учетом собственных предпочтений.

2. Серия YACHT – практичные, просторные и неповторимые модели суперяхт. Можно сказать, что эта серия является неким апогеем технологичности и дизайнерского вдохновения работников британской верфи. Основные модели - SUNSEEKER 100 YACHT (цена от 7 915 000 евро), SUNSEEKER 95 YACHT ( от 6 815 000 евро), SUNSEEKER 90 OCEAN ENCLOSED (цена по запросу).

3. Серия Manhattan – грация, воплощенная в физическом обличии. Отличаются от остального модельного ряда своими ходовыми характеристикам и утонченными чертами линий. Средняя цена яхт этого класса начинается от одного миллиона евро.

4. Серия Sport Yacht – настоящая находка для ценителей экстерьера яхт. Данные модели сочетают в себе необыкновенный спортивный оттенок и благородную элегантность форм и линий. Начальная цена яхт такого типа начинается от двух миллионов евро.



