Топ-4 недорогих смартфона от Samsung
В этой статье мы поговорим про топ-4 ведущих моделей смартфоном от компании Samsung. Ознакомиться с рейтингом смартфонов Samsung можно по ссылке.
Подборка состоит из нескольких моделей, цена которых не достигает двадцати тысяч рублей.
Galaxy A02s
Надежный помощник, обладающий определенными преимущественными качествами:
1. Наличие неплохого процессора;
2. Достаточно мощная емкость аккумулятора размером в 5000 мАч;
3. Демократичная цена, подходящая для всех социальных слоев;
4. Наличие фирменного AMOLED-дисплея.
Galaxy M12
Модель, которая относится к M-серии, привлекающая потенциальных пользователей своим хорошим качественными характеристиками. Основные плюсы данного гаджета:
1. Наличие аккумулятора размеров от 5000 до 7000 мАч;
2. Мощный процессор Exynos, основным преимуществом которого является уменьшение уровня энергопотребления девайса;
3. Фронтальная камера восемь мегапикселей;
4. Наличие одного microSD слота, которое позволяет встроить до одного терабайта памяти.
5. Отличная задняя камера, имеющая четыре модуля. В том числе наличие объектива на сорок восемь мегапикселей.
Galaxy A32
Относительно недорогая модель телефона от компании Samsung, обладающая своими особенности:
1. Качественный дисплей с технологией Super AMOLED, имеющий частоту обновлений в девяноста герц. Можно выделить насыщенную цветопередачу, плавную картинку дисплея и четкое изображение объектов;
2. Наличие подэкранного сканера;
3. Отдельный слот для карты памяти;
4. Достаточно быстрая зарядка в пятнадцать ватт;
5. Процессор Helio G80 от компании Mediatek.
6. Наличие основной камеры на шестьдесят четыре мегапикселей, а также фронтальная камера в двадцать мегапикселей.
Galaxy M21
Пожалуй, эту модель можно назвать лучшей в 2021 году. Сейчас мы докажем вам это, приведя в пример ее качественные характеристики:
1. Высокопроизводительный процессор Exynos 9611 в совокупности с четырьмя гигабайтами встроенной оперативной памяти;
2. Энергоэффективность чипа;
3. Высокий уровень автономной работы;
Наличие четкого дисплея, у которого имеется разрешение FullHD+. В том числе, применяется технология Super AMOLED, свидетельствующая о яркости и большим углом обзора.
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