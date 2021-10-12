Топ-4 недорогих смартфона от Samsung

14:18 12.10.2021

Выбор смартфона – это достаточно серьезный момент, ведь для этого необходимо предварительно ознакомиться с информацией, характеристиками, моделями.

В этой статье мы поговорим про топ-4 ведущих моделей смартфоном от компании Samsung. Ознакомиться с рейтингом смартфонов Samsung можно по ссылке.

Подборка состоит из нескольких моделей, цена которых не достигает двадцати тысяч рублей.

Galaxy A02s

Надежный помощник, обладающий определенными преимущественными качествами:

1. Наличие неплохого процессора;

2. Достаточно мощная емкость аккумулятора размером в 5000 мАч;

3. Демократичная цена, подходящая для всех социальных слоев;

4. Наличие фирменного AMOLED-дисплея.

Galaxy M12

Модель, которая относится к M-серии, привлекающая потенциальных пользователей своим хорошим качественными характеристиками. Основные плюсы данного гаджета:

1. Наличие аккумулятора размеров от 5000 до 7000 мАч;

2. Мощный процессор Exynos, основным преимуществом которого является уменьшение уровня энергопотребления девайса;

3. Фронтальная камера восемь мегапикселей;

4. Наличие одного microSD слота, которое позволяет встроить до одного терабайта памяти.

5. Отличная задняя камера, имеющая четыре модуля. В том числе наличие объектива на сорок восемь мегапикселей.

Galaxy A32

Относительно недорогая модель телефона от компании Samsung, обладающая своими особенности:

1. Качественный дисплей с технологией Super AMOLED, имеющий частоту обновлений в девяноста герц. Можно выделить насыщенную цветопередачу, плавную картинку дисплея и четкое изображение объектов;

2. Наличие подэкранного сканера;

3. Отдельный слот для карты памяти;

4. Достаточно быстрая зарядка в пятнадцать ватт;

5. Процессор Helio G80 от компании Mediatek.

6. Наличие основной камеры на шестьдесят четыре мегапикселей, а также фронтальная камера в двадцать мегапикселей.

Galaxy M21

Пожалуй, эту модель можно назвать лучшей в 2021 году. Сейчас мы докажем вам это, приведя в пример ее качественные характеристики:

1. Высокопроизводительный процессор Exynos 9611 в совокупности с четырьмя гигабайтами встроенной оперативной памяти;

2. Энергоэффективность чипа;

3. Высокий уровень автономной работы;

Наличие четкого дисплея, у которого имеется разрешение FullHD+. В том числе, применяется технология Super AMOLED, свидетельствующая о яркости и большим углом обзора.

