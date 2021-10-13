Что такое ОЕМ-запчасть?

Техника, как известно, имеет свойство ломаться и портиться со временем. 

Однако, не стоит сразу же задумываться о ликвидации устройства, ведь зачастую можно просто поменять ту или иную деталь, чтобы механизм заработал заново. В этой статье мы поговорим про замену запчастей ОЕМ. Более подробно ознакомиться с темой можно на сайте https://www.habtradedv.ru/catalog/4-gidravlika/

Классификация запчастей

По происхождению запасные части подразделяют на три типа:

  1. оригинальные (Genuine, может также обозначаться OE - Original Equipment, переводится как “оригинальное оборудование
  2. OEM-запчасти (расшифровка Original equipment manufacturer обозначает “производитель оригинального оборудования
  3. (неоригинальные детали или Aftermarket).

У каждого типа запчастей есть свои преимущества и недостатки, которые стоит учитывать при выборе детали. Однако, акцент сейчас уделим именно ОЕМ запчастям.

Что такое запчасти ОЕМ?

ОЕМ с английского языка переводится как «оригинальный производитель оборудования», то есть запчасти ОЕМ – это детали, произведенные определенной компанией, которые в дальнейшем продаются другому производителю под иной торговой маркой. Грубо говоря, это запасная часть, произведенная официальной компанией-поставщиком изготовителя. Например, возьмем гидравлику для спецтехники, которое является чуть не самым выжнным фактором выполнения узкоспециализированныз задач. Гидравлика для спецтехники. Благодаря процессам активации и ознакомления с устройством, можно выявить характерные функции:

  1. управление прицепным составом; 
  2. управление навесными деталями;
  3. оснастка для с/х дома.

Преимущества приобретения ОЕМ-запчастей

1. Вы получает товар, ничем не уступающий по качеству оригинальной продукции;
2. Каждый покупатель получает гарантию от производителя;
3. Вы имеете возможность подобрать запасную часть по номеру;
4. Вопрос цены является чуть ли не ключевым вопросом. ОЕМ-запчасть имеет цену гораздо меньшую по сравнению с оригинальными комплектующими.
Однако, у ОЕМ-запчастей есть свой нюанс – зачастую они находятся в дефиците, и не всегда получается найти нужные элементы в сегменте.
 

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