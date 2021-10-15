Коротко про завод СтройТехМаш

01:53 15.10.2021

Завод Резервуарных Конструкций СтройТехМаш – предприятие, которое уже больше десяти лет успешно занимается созданием строительных проектов (более трех тысяч).

Среди основных мероприятий, проведенных данной компанией, можно выделить следующие: строительства АЗС, многочисленное проектирование топливохранилищ, складов ГСМ, а также строительство резервуарных парков. Более подробно ознакомиться с деятельностью завода можно ознакомиться на сайте https://mashteh.ru/

На чем специализируется СтройТехМаш

Продукция, которую производит СтройТехМаш, предназначается для пищевой, нефтегазовой, химической промышленности. Предприятие специализируется на следующих направлениях:

1. Изготовление силосов для цементов – от двадцати до сто двадцати кубометров;

2. Винификаторы различных типов – горизонтальные и вертикальные. Область применения – переработка винограда и производство вин;

3. Производство подземных емкостей для автомобильных заправочных станций, для бензина, дизеля и так далее;

4. Помимо емкостей для различных промышленностей, завод производит и технологическое оборудование, такое как установки для автомоек СИП; оборудование, предзначенное для смешивания и дозирования жидкости; система для изготовления сиропов и так далее.

Качество продукции

Для изготовления продукции, заводит применяет современное специализированное оборудование. При этом, оборудование выполнено из очень прочного материала – нержавеющая сталь. Так же стоит отметить, что из-за специфичности изготовляемых устройств, необходим отдельный технологический участок.

Внедрение компьютерных технологий помогают осуществлять полное слежение за производственными процессами, при этом используются следующие инструменты:

1. Автоматизированные механизма, предназначенные для сварки;

2. Валковая листогибочная машина с компьютерным управлением;

3. Пресс;

4. Гильотина;

5. Сварочные аппараты TIG, MIG, плазма.

Стоит отметить, что при производстве продукции СтройТехМаш использует материалы из-за границы, при этом, все запчасти и детали проходят проверку на наличие экологической безопасности. Ранее было сказано, что завод занимается изготовлением проектов. Для этого было создано отдельное конструкторское бюро.

