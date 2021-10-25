Makita представила новые угловые дрели XAD05Z и XAD06Z

17:59 25.10.2021

Компания Makita, мировой лидер в сфере инновационных аккумуляторных инструментов, представила миру бесщёточные угловые дрели Makita XAD05Z и Makita XAD06Z.

Компания Makita, мировой лидер в сфере инновационных аккумуляторных инструментов, представила миру бесщёточные угловые дрели Makita XAD05Z и Makita XAD06Z. Эти новые аккумуляторные угловые дрели справятся с самыми сложными задачами, будь то сверление отверстий до 5 дюймов кольцевыми пилами или отверстий 2-9/16" сверлами с самоврезающейся насадкой. Инструмент отлично подойдет для электромонтажных, бытовых и сантехнических работ.

Основные и дополнительные функции

Дрели Макита XAD05Z и Макита XAD06Z оснащены мощными бесщёточными двигателями. Каждый инструмент может просверлить до 200 отверстий диаметром 7/8" на второй скорости, используя для этого одну зарядку аккумулятора LXT емкостью 5,0 Ач (продается отдельно). Двухскоростной редуктор обеспечивает скорость на холостом ходу 0-450 об/мин и 0-1 400 об/мин.

В числе дополнительных характеристик можно отметить металлический корпус редуктора для долговечности, плавный пуск для легкой и безопасной работы, электрический тормоз для максимальной производительности и двойные лампы L.E.D. для освещения рабочей зоны. Обе угловые дрели оснащены выдвижным фиксатором и боковой рукояткой, которая крепится с любой стороны инструмента.

Эти угловые дрели также оснащены технологией сверхнадежной защиты Extreme Protection Technology (XPT). XPT – это набор уплотнителей и протоков, защищающих важные детали инструмента при работе в суровых условиях. Вода, пыль и твердые частицы, попадающие внутрь дрели, выводятся через тщательно продуманные каналы. Такая система предотвращает повреждение пусковых механизмов, двигателей и другой электроники.

Что такое система 18V LXT?

Система LXT – это самая крупная в мире платформа профессионального аккумуляторного инструмента, работающего на 18-В литий-ионных батареях выдвижного типа. Она дает пользователю возможность работать с широким спектром устройств – от простого электроинструмента до наружного электрооборудования. Аккумуляторы Makita 18V LXT самые быстрозарядные в своей категории, что позволяет увеличить продолжительность работы. Например, батарею емкостью 3 Ач он заряжает за 22 минуты, а 5 Ач – всего за 40 минут.

Для повышения производительности инструмента и продления срока службы аккумулятора обе дрели-шуруповерта оснащены системой Star Protection Computer Controls. Star Protection – это телекоммуникационная технология, которая позволяет инструменту и аккумулятору обмениваться данными в режиме реального времени и контролировать состояние устройства во время работы. Такой подход помогает избежать перегрузки, полной разрядки и перегрева инструмента.

Технические характеристики

Модель Makita XAD05Z

Угловая дрель 18V LXT характеристики:

диаметр сверлильного патрона – ½”;

частота вращений на холостом ходу – 0-450 об/мин, 0-1,400 об/мин;

пила кольцевая по дереву, максимальный диаметр – 5”;

винтовое сверло по дереву, максимальный диаметр – 1-½”;

самоврезающаяся насадка – 2-9/16”;

общая длина сверла – 17-1/8”;

вес (вместе с батареей) - 7,6 кг., батарея не входит в комплект;

комплектация – только инструмент.

Модель Makita XAD06Z

Угловая дрель 18V LXT характеристики:

диаметр сверлильного патрона – 7/16”;

частота вращений на холостом ходу – 0-450 об/мин, 0-1,400 об/мин;

пила кольцевая по дереву, максимальный диаметр – 5”;

винтовое сверло по дереву, максимальный диаметр – 1-½”;

самоврезающаяся насадка – 2-9/16”;

общая длина сверла – 17-1/8”;

вес (вместе с батареей) - 7,6 кг., батарея не входит в комплект;

комплектация – только инструмент.

Источник: https://rotor-tools.ru/category/