Мини-погрузчик: основные моменты

19:07 25.10.2021

Существуют определенные производственные сферы, для выполнения задачей которых, требуется определенная техника.

В этой статье мы поговорим про такую спецтехнику, как мини погрузчик.

Что такое мини погрузчик?

Под мини-погрузчиком подразумевается специальная техника, которая может быть гусеничной или колесной, отличающаяся небольшими габаритами, по сравнению с «классическим типом». Они могут быть полезными во многих сферах:

1. Логистическая сфера;

2. Коммунальная сфера;

3. Сельскохозяйственная сфера;

4. Дорожная сфера;

5. Строительная сфера.

Основные задачи мини-погрузчиков заключаются в том, чтобы погружать/разгружать/складировать грузы, убирать снег/мусор/листья, выравнивать/выкапывать почву и так далее.

В чем заключаются преимущества мини-погрузчиков?

К основным преимуществам мини-погрузчиков относятся следующие моменты:

1. Мини-погрузчики обладают компактными габаритами. Такие параметры связаны с эргономией, выраженной в фронтальной конструкции машины. Ее можно использовать на разных участках дороги – в очень узком пространстве, например, в проходе между стеллажами, если речь идет о складе.

2. Мини-погрузчик обладает хорошей маневренностью. Это касается всех моделей – колесных и гусеничных. Такая техника могжет поворачиваться с невысоким радиусом, а также выполнять различные маневры в целях объезда объектов.

3. Мини-погрузчики – это пример высокофункциональных технологий. Они могут одновременно выполнять несколько функцией – заниматься перевозкой грузов и установлением их на полки. Благодаря понятной системе управления, человек может достаточно быстро и легко переключать режимы.

4. Мини-погрузчики имеют широкую сферу применения. Спецтехника такого вида универсальна. Опционально многие модели мини-погрузчиков оснащаются различными элементами – захваты, ковши, щетки, снегоочистители. Необязательно приобрететь авто с манипулятором, если есть универсальный инструмент.

Основные типы мини-погрузчиков

Можно выделить два основных типа мини-погрузчиков – колесные и гусеничные. И каждый из них имеет свои особенности.

Колесные мини-погрузчики предназначаются для выполнения погрузочно-разгрузочных, дорожных, снегоуборочных и землеройных работ. По сравнению с гусеничным типов, у них более улучшенными свойства маневренности.

Гусеничные мини-погрузчики – это техника, которая за счет своей конструкции, превосходит колесные мини-погрузчики по параметрам проходимости. Благодаря наличию шасси, весь машины распределяется на гусеницы равномерно, а это, в свою очередь, позволяет справляться с любым типом дороги, таким, как, например, лесные пространства или дороги с сыпучим грунтом.

