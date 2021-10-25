19:37 25.10.2021

К сожалению, в мире достаточно много людей, которые не отличаются адекватностью.

Они нарушают личное пространство, а также могут стать источником опасности. Хорошо, что массово появляются и совершенствуются системы безопасности. В этой статье речь пойдет именно о них. Ознакомиться с каталогом можно на сайте rusmarta.ru

Что такое система безопасности

Под системой безопасности предприятия относится организационные мероприятия и использование технических средств, которые обеспечивают безопасное состояние предмета или объектов. Система безопасности может обнаружить и ликвидировать потенциальные угрозы для жизни, здоровья человека или имущества.

Система безопасности включает в себя использование комплексной системы технических средств охраны (КС ТСО), которая использует такие инструменты, как тревожная, охранная и охранно-пожарная сигнализации, система контроля и управления информационными данными и доступом, а также систему видеонаблюдения.

Цифровые системы видеонаблюдения

Используются для того, чтобы записывать и воспроизводить цифровые данные на носителях информации. В современном мире, цифровые системы видеонаблюдения являются наиболее популярными, ведь они обладают рядом преимуществ:

1. Обладают высокой скоростью доступа в архивным данным;

2. Могут увеличить изображение, проецируемое с камеры видеонаблюдения;

3. Можно вести синхронную аудиозапись;

4. Осуществление экспорта данных с камер видеонаблюдения на другие внешние носители;

5. С помощью цифровых систем видеонаблюдения можно отправить экстренные сообщения на электронную почту или в виде CМС;

6. Интегрируются в компьютерные системы безопасности;

7. Видеозаписи, которые сохранены на диск, можно легко транслировать в сети Интернет и по другим каналам.

Нужно сказать, что при выборе системы видеонаблюдения, нужно отталкиваться от ваших индивидуальных потребностей и к тому, какая степень безопасности должна быть у объекта. Если говорить про цифровую систему видеонаблюдения, то обычна в ее комплект входят:

Несколько видеокамер;

Устройство, предназначенное в целях обрабатывания видеосигналов;

Видеорегистратор;

Устройства, которые выводят изображение.

В случае, если предъявляются к системе цифрового видеонаблюдения больше мер безопасности, дополнительно к этому набору могут быть добавлены матричный коммутатор, клавиатура для управления, модулятор, усилитель-распределитель.