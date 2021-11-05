Российские эксперты оценили перспективы новой серии iPhone

00:45 5.11.2021

С конца сентября серия новых iPhone 13 начала активно продаваться в России. По мнениям экспертов, спрос на них достаточно высок.

Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, стремительного повышения стоимости на новую серию не случилось. Во-вторых, большинство желают приобрести модели в первые дни без дополнительных переплат. В-третьих, выход новых iPhone предоставил возможность многим людям обновить старые телефоны и купить самый популярный и мощный гаджет от «яблочной» компании.

Многие люди до сих пор ищут способы купить технику с выгодой, по цене меньше заявленной. На самом деле, это довольно просто – достаточно получить промокод на сайте https://emporium.com.ua/ и воспользоваться скидками на популярную технику или электронику.

Промокоды – это уникальная возможность приобрести качественный товар по скидке. Если нужна конкретная модель, попробуйте поискать акции, в которых она участвует.

Рост продаж iPhone 13 в 2021 году

Точные показатели сложно предвидеть. Эксперты считают, что новая серия окажется как минимум немного популярнее предыдущей. Дело не столько в возможностях гаджетов, сколько в желании многих людей обновить телефон и получить новинку. К слову, по функциям iPhone 13 не так сильно отличается от своего предшественника. Из преимуществ – режим кинематографической съемки, более мощная аккумуляторная батарея и обновленные камеры.

Заказывать новый смартфон или нет – дело каждого пользователя. Но если решили купить качественную технику, не забудьте использовать промокод Touch на сайте https://emporium.com.ua/shops/touch-com-ua. Так вы получите хорошую скидку на самые известные модели от надежных производителей.

По заявлениям экспертов, еще одной причиной популярности новинки от компании Apple стал застой в фирме Samsung. Из-за большого количество программных доработок качество камер в моделях Galaxy постепенно ухудшается, из-за чего спрос на эти смартфоны падает. А это – одна из самых популярных серий. Так многие поклонники Samsung уже обратили внимание на качество сборки iPhone 13 и решили заказать его.

Если так продолжится, количество продаж дойдет до рекордного числа. Большинство людей, попробовавших новинку, остались довольны основными функциями смартфона и дополнениями. И да – в отличие от моделей Xiaomi, «яблочные» iPhone не портятся с годами и способны проработать 10 лет с той же производительностью. Это также послужило причиной покупки новинки.