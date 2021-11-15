РОСС: что это и зачем

Выбор промышленного оборудования для собственного предприятия – ответственный шаг любого предпринимателя.

 Если Вас интересует системы снабжения, обратите внимание на РОСС – Реактивное Объединение Систем Снабжения. Про эту компанию наша статья.

Что такое РОСС?

Реактивное Объединение Систем Снабжения - это компания, занимающаяся комплектацией и отправкой устройств, которые предназначаются в промышленности. Промышленные сферы могут быть разные, и для каждой существует свое оборудование: газовое; приборы, обрабатывающие и фильтрующие воду; испытательные и диагностические приборы. Нужно отметить, что все вышеперечисленное оборудование имеет гарантийный срок и необходимую документацию, которую предоставляет завод-изготовитель. Продукция выполняется в сроки, заранее обговоренные с заказчиком, при этом происходит прямая договоренность между РОСС и производителем. Это помогает избежать чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств.

РОСС находится в городе Белгород, Украина. Соответственно,все отгрузочные работы производятся из этого города. При этом, преимуществом является то, что заботы о логистике (перевозка и прохождение таможни) берет на себя компания РОСС. Однако, если клиенту удобнее забрать груз из Белгорода, не исключена возможность самовывоза.

Как заказать продукцию в РОСС и как происходит взаимодействие с клиентами?

1. Отправляется запрос – обсуждаются проблемы, вопросы, обговаривается коммерческое предложение;
2. Составление документации – договор, данные по спецификации прибора, включающие характеристику, стоимость, срок выполнения, детали оплаты;
3. Утверждение заказа;
4. Контроль качества продукции отделом ОТК;
5. Монтаж оборудования – от отгрузки до установки.
Узнать подробную информацию можно на официальном сайте или по номеру телефона: г. Москва +7(499)677-51-82
 

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