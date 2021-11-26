Сервисный центр по ремонту техники Apple

15:55 26.11.2021

Apple из года в год находится в топе продаж на рынке техники.

Но, как и любая техника, к сожалению, устройства Эпл не долговечны и имеют свойство ломаться. В этой статье мы поговорим про быстрый ремонт Apple в сервисном центре на примере организации https://apple.fastrestore.ru/

Компания специализируется на срочном ремонте техники от производителя Applе.

Линейка продукции Apple имеет несколько видов устройств – часы, компьютер, смартфоны, планшеты и последующие аксессуары. Сейчас мы поговорим про отдельные виды поподробнее.

Смарт-часы Apple Watch

Специалисты, работающие в сфере ремонта такой техники – настоящие профессионалы своего дела. Подходят к процессу ремонта достаточно детально – оценка состояния, диагностика, консультация, работа по чек-листу, система двойного контроля и много другое.

Ноутбуки и ультрабуки серии Mac

В этом сервисе вы сможете отремонтировать любую моделей Macbook, Airbook, iMac, Mac mini и так далее. Все запчасти диллерские и оригинальные. Предоставление гарантии не только на запасные элементы, но и на саму работы экспертов.

Планшеты iPad

В случае, когда необходимо в оперативном порядке восстановить работу iPad, можете смело обращаться в сервисный центр. Как показывает практика, клиенты чаще обращаются за помощью по замену стекла или корпуса.

Интересные предложения

Сервисный центр Apple FastRestore предлагает клиентам интересные возможности по выкупу и компонентному ремонту:

1. Осуществление компонентного ремонта строится на принципе замены конкретного компонента, а не всей запчасти. На практике это позволяет сэкономить до пятидесяти процентов от суммы ремонта.

2. Для тех клиентов, которые не хотят ремонтировать эпл-устройство, но есть желание его продать, компания предлагает выгодные условия. Оценочная работа в лаборатории проводится в течение пятнадцати-тридцати минут.

