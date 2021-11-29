Как правильно выбрать таль

19:23 29.11.2021

Выбираем Какие характеристики нужно учитывать при выборе ручной или электрической тали.

Мнение, что таль может поднимать более тяжелые грузы, чем лебедка ошибочно. В любом виде подъемных механизмов есть модели с разной грузоподъемностью. Хотя при выборе подъемника этот показатель является одним из главных, не стоит забывать и других характеристиках, которые не менее важны.

Чтобы понять какие модели механизмов этого типа сегодня существуют, посмотрим каталог на сайте https://ropesystems.ru/. Основное деление на ручные и электрические. Но и из этих двух видов можно выделить отдельные группы.

Основные характеристики для выбора тали

Как уже сказано, первый показатель грузоподъемность. Нельзя утверждать, что ручные подъемники подходят только для работы с небольшими грузами. В отдельных моделях из указанного выше каталога указана грузоподъемность 3, 5 и даже 6 тонн. Такой вес небольшим назвать нельзя. Поэтому будем считать, что по грузоподъемности можно выбрать как ручную, так и электрическую модель механизма. Второй показатель высота подъема. Здесь ручные модели не смогут составить конкуренцию электрическим. Но не из-за ограничений по прилагаемым усилиям или длине цепи. Оператор подъемника ручного типа вынужден находиться рядом с ним и постоянно нажимать на рычаг или передергивать цепь. Согласитесь, что находиться на большой высоте, управляя подъемником крайне неудобно. Совсем другое дело с механизмами электрического типа. Они управляются дистанционно, поэтому высота подъема груза может быть до 12 метров. Третий показатель размеры и вес тали. Самый легкий ручной подъемник весит около 4-х кг, максимум 40 кг при грузоподъемности 6 тонн. Но и его вы не будете держать в руках. Он подвешивается к опоре с помощью крюка. Преимущество здесь в том, что не нужна прочная опора и надежное крепление. Вес электрических подъемников более внушительный, 200 и более кг. Поэтому потребуется и опора и крепление. Но при этом вы получите большой выигрыш в высоте подъема. Четвертый показатель касается только талей с электродвигателем. Обращаем внимание на напряжение электросети, указанное в маркировке модели. Это может быть как бытовая сеть на 220В, так и промышленная на 380В. Пятый, и последний показатель нельзя назвать важной характеристикой непосредственно тали, но у многих он стоит не на последнем, а на первом месте. Цена ручного подъемника в несколько раз ниже, чем у электрического.

Вывод очевиден. Если вы выбираете таль для личных нужд или периодических подъемов грузов на небольшую высоту на производстве, можно смело выбирать модель ручного типа. Учитывая при этом, что придется прилагать достаточно большие физические усилия. А для предприятий по ремонту или сборке крупногабаритной тяжелой техники или каких-либо крупных конструкций нужна электрическая таль.

Мнение, что таль может поднимать более тяжелые грузы, чем лебедка ошибочно. В любом виде подъемных механизмов есть модели с разной грузоподъемностью. Хотя при выборе подъемника этот показатель является одним из главных, не стоит забывать и других характеристиках, которые не менее важны.

Чтобы понять какие модели механизмов этого типа сегодня существуют, посмотрим каталог на сайте https://ropesystems.ru/. Основное деление на ручные и электрические. Но и из этих двух видов можно выделить отдельные группы.

Основные характеристики для выбора тали

Как уже сказано, первый показатель грузоподъемность. Нельзя утверждать, что ручные подъемники подходят только для работы с небольшими грузами. В отдельных моделях из указанного выше каталога указана грузоподъемность 3, 5 и даже 6 тонн. Такой вес небольшим назвать нельзя. Поэтому будем считать, что по грузоподъемности можно выбрать как ручную, так и электрическую модель механизма. Второй показатель высота подъема. Здесь ручные модели не смогут составить конкуренцию электрическим. Но не из-за ограничений по прилагаемым усилиям или длине цепи. Оператор подъемника ручного типа вынужден находиться рядом с ним и постоянно нажимать на рычаг или передергивать цепь. Согласитесь, что находиться на большой высоте, управляя подъемником крайне неудобно. Совсем другое дело с механизмами электрического типа. Они управляются дистанционно, поэтому высота подъема груза может быть до 12 метров. Третий показатель размеры и вес тали. Самый легкий ручной подъемник весит около 4-х кг, максимум 40 кг при грузоподъемности 6 тонн. Но и его вы не будете держать в руках. Он подвешивается к опоре с помощью крюка. Преимущество здесь в том, что не нужна прочная опора и надежное крепление. Вес электрических подъемников более внушительный, 200 и более кг. Поэтому потребуется и опора и крепление. Но при этом вы получите большой выигрыш в высоте подъема. Четвертый показатель касается только талей с электродвигателем. Обращаем внимание на напряжение электросети, указанное в маркировке модели. Это может быть как бытовая сеть на 220В, так и промышленная на 380В. Пятый, и последний показатель нельзя назвать важной характеристикой непосредственно тали, но у многих он стоит не на последнем, а на первом месте. Цена ручного подъемника в несколько раз ниже, чем у электрического.

Вывод очевиден. Если вы выбираете таль для личных нужд или периодических подъемов грузов на небольшую высоту на производстве, можно смело выбирать модель ручного типа. Учитывая при этом, что придется прилагать достаточно большие физические усилия. А для предприятий по ремонту или сборке крупногабаритной тяжелой техники или каких-либо крупных конструкций нужна электрическая таль.