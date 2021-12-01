Основные принципы работы с онлайн-кассой

02:31 1.12.2021

На данный момент существует большое количество инструментов для правильного ведения бизнеса.

Все они регламентируются законами, поэтому их соблюдение – гарантия безопасности для бизнеса. В этой статье мы поговорим про ведения онлайн-кассы на основе Федерального Закона № 54-ФЗ. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте https://hashdesk.ru/

Как подготовиться к работе?

Для того, чтобы кассир эффективно и правильно пользовался онлайн-кассой, предварительно нужно провести инструктаж, в котором он сможет ознакомиться с правилами и условиями использования оборудования. После этого, он должен расписаться в журнале и заключить договор о материальной ответственности. После данной процедуры, кассиру необходимо дать в пользование следующие инструменты:

1. Ключ от ККТ, привода и устройство открытия денежного сейфа;

2. Денежные средства на размен;

3. Кассовая лента.

Операции по приему и сдачи денег для размена будут отражаться в специальной книге по учету, которая имеет форму № КО-5. Чек выбивать не надо.

Принципы работы с онлайн-кассой

Если говорить грубо, то не существует универсального алгоритма работы, так как алгоритмы действия сотрудника зависят исключительно от использования конкретной модели устройства и его типа, который прописан в инструкции к применению. Тем не менее, есть общий ряд пользовательских правил, который подойдет к любой кассе.

1. Формирование отчета об открытии смены. Все данные отправляются ОФД (оператор фискальных данных). После этой процедуры можно работать с расчетом клиентов.

2. Расчет покупателей. Порядок прописан на законодательном уровне ФЗ № 54-ФЗ. В первую очередь, необходимо назвать сумму покупки, далее принять оплату, пересчитать денежные средства и сказать получившуюся сумму. После этого, проводится платеж через систему ККТ, выдается чек и БСО.

3. Закрытие смены и инкассация кассы происходит без выписки состояния счетчиков.

