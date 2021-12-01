Основные принципы работы с онлайн-кассой

На данный момент существует большое количество инструментов для правильного ведения бизнеса.

 Все они регламентируются законами, поэтому их соблюдение – гарантия безопасности для бизнеса. В этой статье мы поговорим про ведения онлайн-кассы на основе Федерального Закона № 54-ФЗ. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте https://hashdesk.ru/

Как подготовиться к работе?

Для того, чтобы кассир эффективно и правильно пользовался онлайн-кассой, предварительно нужно провести инструктаж, в котором он сможет ознакомиться с правилами и условиями использования оборудования. После этого, он должен расписаться в журнале и заключить договор о материальной ответственности. После данной процедуры, кассиру необходимо дать в пользование следующие инструменты:
1. Ключ от ККТ, привода и устройство открытия денежного сейфа;
2. Денежные средства на размен;
3. Кассовая лента.

Операции по приему и сдачи денег для размена будут отражаться в специальной книге по учету, которая имеет форму № КО-5. Чек выбивать не надо.

Принципы работы с онлайн-кассой

Если говорить грубо, то не существует универсального алгоритма работы, так как алгоритмы действия сотрудника зависят исключительно от использования конкретной модели устройства и его типа, который прописан в инструкции к применению. Тем не менее, есть общий ряд пользовательских правил, который подойдет к любой кассе.
1. Формирование отчета об открытии смены. Все данные отправляются ОФД (оператор фискальных данных). После этой процедуры можно работать с расчетом клиентов.
2. Расчет покупателей. Порядок прописан на законодательном уровне ФЗ № 54-ФЗ. В первую очередь, необходимо назвать сумму покупки, далее принять оплату, пересчитать денежные средства и сказать получившуюся сумму. После этого, проводится платеж через систему ККТ, выдается чек и БСО.
3. Закрытие смены и инкассация кассы происходит без выписки состояния счетчиков.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Ковид не является главной причиной роста смертности: анализ статистики
Сертификат о прививке
Рязанский депутат призвал расстреливать купивших сертификаты о вакцинации
С этим именем жили, побеждали и умирали
Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?
Выйдет ли Чубайс и на сей раз сухим из воды?
Избранное
Громыка «20 000 лет под водой»
«Как мы, потомки победителей, могли это допустить?» Деятели культуры бьют тревогу из-за обязательной вакцинации
Преимущества и недостатки электромобилей
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Ермак в тобольском аэропорту покажет, кто правит Россией — Путин или Байден
Алексей Гориболь (юбилейный вечер), 9 октября, КЗ «Зарядье»
О борьбе с империалистическими нарративами
Выпорол тусовщиц прямо во дворе: почему россияне постоянно применяют силу в «разборках» с нарушителями общественного порядка
Украденное детство: кому нужны ремейки советских мультфильмов
Сергей Черняховский. Кудрин и цинизм
«Страна становится старше, беднее и глупее»: ученые бегут из России сломя голову