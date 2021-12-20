Что такое телескопический подъемник?
Строительную сферу сложно представить без наличия соответствующей техники.
Одним из незаменимых механизмов в данной отрасли является телескопический подъемник. В этой статье мы подробнее поговорим про технические характеристики и виды телескопических подъемников. Ознакомиться с каталогом техники можно на сайте https://advanta-sibir.ru/
Что такое телескопический подъемник?
Под телескопическим подъемником подразумевается тип подъемника, базирующегося на принципах гидравлики, кабина или платформа которого поднимается за счет телескопического гидроцилиндра. Гидроцилиндр такого типа включает в себя несколько колен, которые вставлены друг в друга. По этой причине, длина гидроцилиндра в разложенном состоянии гораздо больше, чем в сложенном.
Виды телескопических подъемников
Грубо говоря, существует два основных типа телескопических подъемников:
1. Цилиндры ориентированы по вертикали, при этом платформа передвигается по траектории вверх-вниз;
2. Машина оснащена телескопической стрелой, имеющая в конце кабину или люльку для одно-двух человек. В основном, такой тип телескопических подъемников используется для производства специальной техники и применяется для следующих строительных работ: монтажные, спасательные, ремонт фасадов и так далее.
Особенности телескопических подъемников
Существует ряд параметров, по которым телескопические подъемники отличаются от других гидравлических:
1. Компактность, сочетающая значительную высоту подъема груза;
2. Простота эксплуатации, при этом все технические узлы находятся в доступности;
3. Благодаря гидравлическому приводу, практические не слышны движенья платформы;
4. Из-за того, что в конструкции отсутствуют электрические узлы, повышается пожаробезопасность техники. Особенно это актуально для помещений, где работать приходится с горючими жидкостями и быстро воспламеняющимися веществами.
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