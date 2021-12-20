18:56 20.12.2021

Строительную сферу сложно представить без наличия соответствующей техники. Одним из незаменимых механизмов в данной отрасли является телескопический подъемник. В этой статье мы подробнее поговорим про технические характеристики и виды телескопических подъемников. Ознакомиться с каталогом техники можно на сайте https://advanta-sibir.ru/

Строительную сферу сложно представить без наличия соответствующей техники.

Одним из незаменимых механизмов в данной отрасли является телескопический подъемник. В этой статье мы подробнее поговорим про технические характеристики и виды телескопических подъемников. Ознакомиться с каталогом техники можно на сайте https://advanta-sibir.ru/

Что такое телескопический подъемник?

Под телескопическим подъемником подразумевается тип подъемника, базирующегося на принципах гидравлики, кабина или платформа которого поднимается за счет телескопического гидроцилиндра. Гидроцилиндр такого типа включает в себя несколько колен, которые вставлены друг в друга. По этой причине, длина гидроцилиндра в разложенном состоянии гораздо больше, чем в сложенном.

Виды телескопических подъемников

Грубо говоря, существует два основных типа телескопических подъемников:

1. Цилиндры ориентированы по вертикали, при этом платформа передвигается по траектории вверх-вниз;

2. Машина оснащена телескопической стрелой, имеющая в конце кабину или люльку для одно-двух человек. В основном, такой тип телескопических подъемников используется для производства специальной техники и применяется для следующих строительных работ: монтажные, спасательные, ремонт фасадов и так далее.

Особенности телескопических подъемников

Существует ряд параметров, по которым телескопические подъемники отличаются от других гидравлических:

1. Компактность, сочетающая значительную высоту подъема груза;

2. Простота эксплуатации, при этом все технические узлы находятся в доступности;

3. Благодаря гидравлическому приводу, практические не слышны движенья платформы;

4. Из-за того, что в конструкции отсутствуют электрические узлы, повышается пожаробезопасность техники. Особенно это актуально для помещений, где работать приходится с горючими жидкостями и быстро воспламеняющимися веществами.

