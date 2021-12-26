23:41 26.12.2021

Производственные процессы влияют на изготовление того или иного изделия.

В строительной сфере не обойтись без сварочных работ. В этой статье мы поговорим про то, что такое аргонная сварка и какие виды аргонной сварки существуют. Более подробную информацию о процессе сварки из аргона можно найти на сайте https://www.sv-metal.ru

Что такое аргонная сварка?

Под аргонной сваркой подразумевается разновидность сварки, которая осуществляется при помощи электродов в среде защитного газа. Защитная среда, в данном случае, это инертный аргон. Благодаря аргону, воздух не сможет попасть в зону сварки, а это важно, так как именно воздух провоцирует окисление металла, формирующего сварные швы. При окислении металла на шве образуются дефекты, которые снижают прочность металла и вызывают быстрое разрушение неразборного соединения. Аргонная сварка предназначается для работы с разными материалами – чугун, сталь, медь и так далее. Например, с помощью такой сварки можно производить и стальные трубы, и маленькие крючки для вешалки.

Сварка с аргоном – это специфическая разновидность сварки, и нужно помнить, что если использовать ток обратной полярности, то аргон может стать средой, обладающей высокой электропроводностью.

Виды аргонной сварки

Эксперты выделяют несколько основных видов аргонной сварки, которые различаются между собой в зависимости от степени механизации сварочного процесса:

1. РАД-способ, или ручная сварка. Под этим видом сварки подразумевается то, что сварщик полностью контролирует процесс сваривания металла. При этом, сварщик должен удерживать горелку руками и перемещать ее для того, чтобы расплавить свариваемые металлы. Зачастую, для этого способа характерно применение вольфрамовых тугоплавких электродов.

2. Механизированная, или полуавтоматическая аргонная сварка, при которой применяют специальный механизм, подающий сварочную проволоку. Сварщик по-прежнему удерживает горелку, контролируя ее перемещения.

3. Автоматическая аргонная сварка. Ответственность за процесс сваривания полностью возложена на сварочный аппарат, который управляется сварщиком дистанционно. Сварочное устройство перемещает горелку и подает сварочную проволоку. Такие устройства применяются в сборочных цехах и на небольших предприятиях. В условиях крупных производственных цехов используются специальные сварочные роботы. Оны полностью контролируют весь процесс сварки аргоном без какого-либо вмешательства работника.

