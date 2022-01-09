Что такое Эвотор? Отвечаем на вопрос

00:36 9.01.2022

Для того, чтобы вести бизнес правильно, необходимо иметь ряд важных инструментов.

Одним из них является наличие фискального аппарата или кассы. В этой статье мы подробнее расскажем про терминал эвотор – что это, зачем нужен и какие возможности он дает.

Что такое Эвотор?

Под эвотором подразумевается онлайн-касса, позволяющая предпринимателю исполнять Федеральный Закон 54. Эвотор появился относительно недавно, но тем не менее, весьма успешно занял высокую позицию на рынке контрольно-кассового оборудования. Для того, чтобы понять, почему он находится на высоких позициях на рынке, нужно поговорить про саму концепцию этого терминала. По словам создателей, первоначальная концепция заключается в следующем: «Эволюция торговли» - это точка роста для малого бизнеса. Во-первых, пользователей не может не радовать цена самого аппарата, во-вторых, это актуальное решение, заключающееся в инновационном подходе к созданию кассовой техники – приятный эстетический внешний вид, компактность, возможность установить любое программное обеспечение, наличие Маркетлейса, где каждый бизнесмен сможет найти приложение, которое будет отвечать требованиям компании. Но главный момент – эвотор обладает неограниченными возможностями.

Первая модель смарт-терминала эвотор (Эвотор 7.2) включала в себя компьютер, фискальный накопитель и принтер для печатания чеков. Сейчас же функционал расширился – подключение сканера для считывания штрих-кодов, наличие УТМ (универсальный транспортный модуль) для ЕГАИС, банковский терминал. Также стоит отметить, что новая модель Эвотор 10 отличается быстрой печатью чеков, подключением к сети Интернет либо через Wi-Fi, либо Ethernet, либо 3G, большой емкостью аккумулятора, которая поддерживает работу терминала до десяти часов.

Возможности терминала Эвотор

Функционал терминала большой, и заключается в таких аспектах, как:

1. Ведение базы товарной продукции;

2. Возможность переучета;

3. Работа со скидочными/дисконтными картами;

4. Наличие системы лояльности;

5. Возможность сделать скидку или наценку на товар;

6. Осуществление онлайн-контроля за деятельностью кассиров;

7. Привязка к системе видеонаблюдения;

8. Осуществление контроля выданных купюр и так далее.

