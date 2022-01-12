Стоечно-ригельное остекление зданий

17:48 12.01.2022

Стоечно-ригельное остекление представляет собой профильную конструкцию, созданную на базе вертикальных стоек и горизонтальных ригелей.

На его основе может создаваться вертикальное остекление – фасадное, либо наклонное – крышное.

В классических стоечно-ригельных системах планки, держащие стёкла на каркасе, закрываются декоративными накладками. Поверхность фасада снаружи разделена этими накладками на сегменты по вертикали и горизонтали.

В структурном стоечно-ригельном остеклении стёкла монтируются к каркасу скрытым образом, все крепления находятся с внутренней стороны системы. Снаружи такое остекление выглядит как единая стеклянная поверхность, без видимых стыков. Места соединения между элементами заполняются герметиком.

Полуструктурное остекление – вариативный гибрид двух предыдущих систем. Остекление устанавливается на каркас с помощью дистанционных рамок. При установке элементов малых и средних форматов швы заполняются силиконом. Для монтажа более крупных стёкол и стеклопакетов в этом виде остекления могут использоваться прижимные планки.

Подходящий вид конструкции выбирается в зависимости от проектных особенностей объекта и пожеланий заказчика к характеристикам, внешнему виду и стоимости остекления.

Материал профилей

Стоечно-ригельные системы остекления могут изготавливаться на базе 3-х видов материалов.

Алюминий

Алюминий – самый распространённый материал для создания стоечно-ригельного остекления. Он обладает малым по сравнению со сталью весом, долговечен (срок службы – до 30 лет в качественных конструкциях), устойчив к факторам окружающей среды. Для придания материалу необходимого внешнего вида его поверхность можно:

Анодировать, окрашивая защитную оксидную плёнку на поверхности профиля.

Красить порошковым методом, используя десятки классических и специальных цветов.

Эмалировать в цвете, с регулировкой степени блеска поверхности.

На базе алюминиевых каркасов возможно создавать крупные системы остекления, с необычной геометрией и нестандартно крупными размерами элементов.

Сталь и нержавейка

Конструкции из стали и нержавейки, как правило, стоят значительно дороже алюминиевых. Они обладают большим весом, исключительными характеристиками надёжности, способны прослужить до 50 и более лет. Используются в основном для остекления невысоких зданий. Для придания профилям необходимого внешнего вида и защиты от коррозии сталь может:

Окрашиваться в цветах палитры RAL, фирменных цветах поставщика профилей или автомобильных брендов.

Декорироваться под медь, бронзу или латунь.

Нержавейка не требует особой обработки для усиления своих антикоррозийных свойств, в конструкциях только полируется до блеска или шлифуется до матового состояния.

Характеристики стоечно-ригельного остекления

У всех стоечно-ригельных конструкций есть базовые характеристики: определённый материал профилей и уплотнителей, тип стеклянного заполнения, параметры тепло-, звуко- и гидроизоляции. Насколько широким окажется выбор значений каждого параметра зависит от профильной системы, на базе которой будет изготовлена конструкция. В остеклении премиального сегмента может предлагаться не только максимально возможный диапазон характеристик, но и дополнительные опции, которые превращают классическую конструкцию в более современную и «умную» систему с исключительными параметрами надёжности, безопасности и удобства эксплуатации.

Стоечно-ригельное остекление может быть «холодным» и выпускаться без теплоизоляции, либо иметь необходимые её параметры, вплоть до повышенных и соответствующих сертификату «пассивный дом» в моделях профильных систем некоторых производителей.

В конструкциях могут использоваться одинарные стёкла и стеклопакеты с различной толщиной и характеристиками.

Стекло в фасаде может иметь солнцезащитное, антибликовое и/или энергосберегающее покрытие, переменную прозрачность (электрохромные стёкла), быть огнестойким, устойчивым к взрывной волне, пулям и ударам.

В фасаде могут быть предусмотрены поворотные, откидные и/или подвесные створки для проветривания и дымоудаления.

Остекление может быть взломоустойчивым в нескольких классах на выбор, иметь защиту от выпадения.

Конструкции возможно автоматизировать, подключать к сигнализации, централизованным сетям управления зданием или домом, оборудовать датчиками для усиления контроля безопасности.

Остекление можно дополнять навесной и встроенной защитой от солнца, модулями для конвертации солнечной энергии в электрическую.

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