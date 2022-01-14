14:48 14.01.2022

Судебные разбирательства подразумевают под собой целый ряд операций

В их число входит лингвистическая экспертиза. В этой статье мы подробнее разберемся с данной процедурой – что она из себя представляет и зачем проводится. Узнать более подробно про линвистическую экспертизу можно на сайте https://expertne.ru/catalog/lingvisticheskaya-ekspertiza/

Что такое лингвистическая экспертиза?

Под лингвистической экспертизой подразумевается целый ряд судебных исследований с целью анализа речевой деятельности человека – анализ текстов, сообщений, публикаций и других элементов. Лингвистическая экспертиза рассматривает последовательность слов, а также их смысловую нагрузку на предмет оскорбительных высказываниях в контексте или при обстоятельствах, когда они были сказаны или написаны.

Зачем проводить лингвистическую экспертизу?

Текст является источником сведений, выступающим в качестве доказательства противоправного действия. В большинстве случаев анализ высказываний и публикаций позволяет разрешить конфликт в таких ситуациях, когда

1. Гражданин или компания разместили в средствах массовой информации ложные данные, например, клевету или необоснованную оценку деятельности;

2. В случае, когда у человека разрушена деловая репутация, задета честь или достоинство человека;

3. Последовали оскорбления в Интернете – на форумах или в социальных сетях;

4. Размещена пропаганда экстремизма, в том числе, экстремистские призывы, а также нетерпимость в отношении лиц других рас, национальностей и вероисповеданий;

5. При судебных расследованиях дел по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Лингвистическую экспертизу можно проводить также по делам с административными правонарушениями – например, авторское право. Эксперты могут выявить схожесть слоганов, девизов, товарных знаков и так далее.

Материалы, которые предоставляются на экспертизу

Для того, чтобы провести данную процедуру, необходимо предоставить на экспертизу следующие материалы:

скриншоты публикаций и адресованных Вам сообщений;

звуковые дорожки (записи с диктофона);

аудио телепередач и радиоэфиров;

вырезки из фотографии материалов из газет и журналов.

Какие специалисты привлечены к лингвистической экспертизе?

Осуществляют лингвистическую экспертизы профессионалы-филологи с профильным образованием. В случае, если компетенций филологу не хватает, в работу включаются эксперты политологи, историки, культурологи, социологи и так далее.

