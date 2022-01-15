Что такое арбитраж трафика?

19:30 15.01.2022

Существует достаточно большое количество инструментов, связанных с маркетингом в Интернете.

Одним из них является арбитраж трафика. В этой статье мы постараемся прояснить, что такое арбитраж, для чего он нужен и кто такие арбитражники. Под Affiliate marketing понимается закупка показов или кликов в сети рекламы, а также дальнейшая продажа их в виде офферов. Продажа в Интернете отличается от физических, или «реальных» продаж, так как веб-мастер продает по средствам придумывания рекламных объявлений, оптимизации кампании, поиска предложений, которые были бы максимально привлекательными для ЦА (целевая аудитория).

Что такое арбитраж?

Появился арбитраж трафика в начале этого тысячелетия, когда Интернет только-только набирал свои обороты. Однако, несмотря на это, предприимчивые люди поняли, что работа в нем – «золотая жила» Однако, в нулевых рекламные кампании особо не контролировались и бирж трафика не было. Именно по этой причине веб-мастер мог пользоваться бесплатно трафиком. Так что же такое арбитраж? Ответ прост: арбитражем трафика (он же партнерский маркетинг) называется система, которая основывается на партнерстве компании и вебмастера, в которой последний привлекает новых клиентов и увеличивает трафик.

Элементы арбитражного маркетинга

К основным элементам арбитража в маркетинге относятся:

1. Спам;

2. Дорвей. Под дорвеем понимается сайт, который оптимизирован для одного или большого количества запросов в поиске. Его целью является вывести в ТОП-поиска тот или иной запрос;

3. СДЛ. Под СДЛ сайтами подразумевается сайт для людей со статьями. Там можно найти контент, содержащий важную информацию. Функцией СДЛ является добывание трафика по поиску и дальнейшая его перепродажа;

4. MFA-сайты, или Made For Adsence sites – это разновидность веб-ресурсов, создающиеся с целью заработать на размещении контекстной рекламы от Google Adsense. Им необходимо привлечь максимальное количество людей, которые будут нажимать на рекламные блоки.

Арбитрижник: кто он?

Арбитражником или вебмастеров принято называть человека, который исполняет работу, то есть предлагает пользователю оффер. Веб-мастер получает комиссию с минимум затрат. Профессия арбитражника – серьезная и важная, ведь на него возложена миссия продать товар и привлечь максимальное количество потенциальных клиентов, использую вышеперечисленные инструменты. Это напрямую влияет на прибыль бизнеса.



