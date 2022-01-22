Взятие сельскохозяйственной техники в аренду: преимущества

Люди, задумывающиеся о сельскохозяйственной деятельности, должны задуматься о наличии специальной техники. 

Люди, задумывающиеся о сельскохозяйственной деятельности, должны задуматься о наличии специальной техники. 

Без нее невозможно осуществлять подобного вида работы, ведь усилия человека не сравнятся с тем, на что способны технологии. Но, к сожалению, не у каждого человека есть финансовая возможность покупать сельхоз машины, а иногда, это и вовсе не нужно. Для таких случаев, можно воспользоваться услугами аренды сельскохозяйственной техники. В этой статье мы поговорим про портал по подбору сельхозтехники в России – Agronaem.

Что из себя представляет сервис Agronaem?

Данная платформа представляет собой первый сервис, специализирующийся на подборе сельскохозяйственной техники в России. На площадке взаимодействуют люди, заинтересованные в сдаче в аренду и в аренде спецтехники для сельхоз. работ. Каталог сайта включает в себя огромное количество, измеримое в тысячах, предложений от пятисот компаний, занимающихся сдачей в аренду такой техники, как

  1. Тракторы;
  2. Техника для полива и орошения;
  3. Техника для животноводства;
  4. Техника для заготовки сена;
  5. Техника для транспортировки;
  6. Техника для внесения удобрений;
  7. Техника для послеуборочной обработки;
  8. Техника для обработки почвы;
  9. Лесозаготовительная техника и так далее.

Для того, чтобы найти или сдать технику в аренду, вы должны указать в поисковике сайта разновидность оборудования и регион, в котором будет производиться работа. Благодаря этому, арендаторы и компании-арендодатели размещают свои объявления в ЛК, оставляют отзывы и участвуют в рейтинге.

Преимущества взятия техники в аренду

Существует ряд преимуществ, почему лучше и выгоднее брать сельскохозяйственную технику в аренду:

1. Вы экономите денежные средства, ведь покупка такого вида техники – это дорогостоящее удовольствие. Импортные модели продаются в валюте, отсюда их цена, которая, как правило, с каждым годом растет;
2. Приобретая спецтехнику, за ней необходимо ухаживать и где-то хранить. С годами техника портится, особенно, если она используется постоянно. А ремонт и замена запчастей стоит денег, причем немаленьких. Поэтому выгоднее брать сельскохозяйственную технику в аренду;
3. Некоторые работы выполняются нечасто, возможно, раз в год или в несколько лет. Для того, чтобы ее осуществить, покупать, например, трактор – это нецелесообразно. По этой причине, стоит рассмотреть взятие техники в аренду
 

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