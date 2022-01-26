Преимущества электросамокатов

Выбрать транспортное средство – это не простая задача, ведь на данный момент существует огромное количество средств для передвижения не только по городу. 

Отличной альтернативой велосипеду и мотоциклу является приобретение электросамоката. В этой статье мы поговорим про то, что такое электросамокат и разберем его преимущества. Купить электросамокаты в Моске можно по ссылке.

Что такое электросамокат?

На сегодняшний момент, электросамокат – это не детская игрушка, а полноценное транспортное средство, предназначенное для передвижения в городе и за городом. Электросамокат и мопед с электрическим мотором имеют схожие эксплуатационные характеристики, но все-таки, преимуществ у электросамоката больше.

Основные характеристики электросамокатов

1. В первую очередь, электросамокат – это экономия денежных средств. Само по себе это устройство стоит не так дорого, по сравнению, например, с мопедом и мотоциклом. Также, пользователи электросамокатов экономят на поездках в общественном транспорте, на бензин, на ремонт, и даже на выплате налогов;

2. Электросамокат отличается своей доступностью – его могут эксплуатировать как взрослые, так и дети, люди пожилого возраста. При этом, практически на каждом модели транспортного средства устанавливается режим ограничения скорости;

3. Электросамокат – это безопасно, ведь данное средство передвижения обладает хорошей устойчивостью на поверхности. Грубо говоря, даже неопытные пользователи имеют низкую вероятность упасть с него. При этом, на рынке представлены модели трехколесных электросамокатов для дополнительной безопасности;

4. Электросамоты отличаются повышенной маневренностью – вы сможете забыть о пробках. Также, на этом транспортном средстве можно легко преодолеть узкую улочку;

5. Простота эксплуатации – еще одно качество электросамокатов. Благодаря своим небольшим габаритам, их можно хранить даже в кладовке квартиры. При этом, пользователи могут на руках перенести электросамокат в метро или поместить в багажник авто.
 

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