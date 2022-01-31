Строительные леса: особенности разных конструкций

10:31 31.01.2022

Строительные леса потребуются компаниям разного профиля.

Они потребуются для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и демонтажных работ на заданной высоте. Временную сборную конструкцию возводят около объекта, с которым необходимо работать. Некоторые леса можно устанавливать внутри здания. Состоят они из стальных и алюминиевых труб, дополняются сборными элементами. Компании разного профиля, предприятия, занимающиеся комплексными поставками материалов и оборудования, смогут здесь купить строительные леса в СПб. Вся продукция соответствует действующим нормам (она прочная, долговечная и надежная).

Разновидности

Компании разного профиля приобретают для работы такие виды строительных лесов:

Штыревые. Соединяют элементы в приваренные штыри. К достоинствам таких конструкций относят возможность устанавливать площадки для работы нужного размера и быстро собирать модуль. Горизонтальные связи разноразмерные, что позволит собирать конструкцию по параметрам здания.

Рамные. Такой тип называют облегченным, в его основе неразборные рамы. Они довольно легкие, потому сборка не отнимет много времени.

Хомутовые. Высота может достигать 80 м. Для сборки используют хомуты.

Клиновые. Форма может быть разной, что позволит задействовать леса для ремонта, строительства зданий сложной геометрии. Вести сборку можно в нескольких направлениях, что обеспечено приваренным фланцам. Дополнительная консоль дает возможность увеличить рабочую площадку в нужном месте. Это позволит работать на площадке одновременно нескольким мастерам.

Ппредприятиям могут потребоваться и леса Вишнева. В них рамы размещены горизонтально. Опорой для настила рабочей площадки служат стальные стойки. В конструкции не предусмотрены диагональные перегородки. Внутри лесов для перемещения людей устанавливают лестницы. Чаще всего такие модели приобретают для проведения модернизации, реконструкции старых зданий. В собранном виде модуль выдержит до 200–250 кг на м2. Высота его может достигать 20 метров.

Правила выбора

Приобретают предприятия строительные леса под конкретные задачи:

ремонт, облицовка, оформление куполов, арок, объектов сложной конфигурации – приобретают хомутовые;

длительная работа на высоте – задействуют клиновые, штыревые виды;

кладка, облицовка – выбирают легкие рамные.

При выборе подходящей для строительства, ремонта конструкции оценивают параметры изделия и конфигурацию здания, необходимую грузоподъемность, особенности места для установки.