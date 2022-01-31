Строительные леса: особенности разных конструкций
Они потребуются для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и демонтажных работ на заданной высоте. Временную сборную конструкцию возводят около объекта, с которым необходимо работать. Некоторые леса можно устанавливать внутри здания. Состоят они из стальных и алюминиевых труб, дополняются сборными элементами. Компании разного профиля, предприятия, занимающиеся комплексными поставками материалов и оборудования, смогут здесь купить строительные леса в СПб. Вся продукция соответствует действующим нормам (она прочная, долговечная и надежная).
Разновидности
Компании разного профиля приобретают для работы такие виды строительных лесов:
- Штыревые. Соединяют элементы в приваренные штыри. К достоинствам таких конструкций относят возможность устанавливать площадки для работы нужного размера и быстро собирать модуль. Горизонтальные связи разноразмерные, что позволит собирать конструкцию по параметрам здания.
- Рамные. Такой тип называют облегченным, в его основе неразборные рамы. Они довольно легкие, потому сборка не отнимет много времени.
- Хомутовые. Высота может достигать 80 м. Для сборки используют хомуты.
- Клиновые. Форма может быть разной, что позволит задействовать леса для ремонта, строительства зданий сложной геометрии. Вести сборку можно в нескольких направлениях, что обеспечено приваренным фланцам. Дополнительная консоль дает возможность увеличить рабочую площадку в нужном месте. Это позволит работать на площадке одновременно нескольким мастерам.
Ппредприятиям могут потребоваться и леса Вишнева. В них рамы размещены горизонтально. Опорой для настила рабочей площадки служат стальные стойки. В конструкции не предусмотрены диагональные перегородки. Внутри лесов для перемещения людей устанавливают лестницы. Чаще всего такие модели приобретают для проведения модернизации, реконструкции старых зданий. В собранном виде модуль выдержит до 200–250 кг на м2. Высота его может достигать 20 метров.
Правила выбора
Приобретают предприятия строительные леса под конкретные задачи:
- ремонт, облицовка, оформление куполов, арок, объектов сложной конфигурации – приобретают хомутовые;
- длительная работа на высоте – задействуют клиновые, штыревые виды;
- кладка, облицовка – выбирают легкие рамные.
При выборе подходящей для строительства, ремонта конструкции оценивают параметры изделия и конфигурацию здания, необходимую грузоподъемность, особенности места для установки.
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