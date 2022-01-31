Деятельность компании ITprofit

11:54 31.01.2022

Для того, чтобы бизнес функционировал без нареканий, необходимо с самого начала использовать правильные бизнес-инструменты.

У каждой компании должен быть собственный сайт, отражающий всю составляющую проекта и помогающий клиентам понять концепцию работы проекта. Создание бизнес-сайтов в Москве – вот с чем вам поможет компания ITprofit. В этой статье мы подробнее поговорим про деятельность данной фирмы.

Чем занимается компания ITprofit

Компания специализируется не только на создании бизнес-сайтов, а также выстраивании целой диджитал-системы, обеспечивающей эффективную коммуникацию по типу «клиент-компания» в Интернете. Благодаря богатому опыты, ITprofit сможет запустить стартапы любой сложности. Но об этом немного попозже.

Деятельность в шесть шагов

Для того, чтобы на выходе клиент получил желаемый результат, компания ITprofit, осуществляет свою деятельность в несколько важнейших шагов:

1. Анализируем и оцениваем. Клиенту дается возможность познакомиться с деятельностью компании, а также вместе обсудить идею и сформировать предварительное описание проекта за счет фиксирования вводных данных, анализа конкурентов, составления списка страниц и функций и подбора технологий.

2. Готовим техническое задание на основе анализа данных по конкурентам;

3. Создаем прототип дизайна. Это самый креативный этап работы, заключающийся в формировании фокус-группы, создании набросков и примеров реализации проекта. При этом, компания подбирает варианты для всех элементов сайта- блоки, фильтры, формы.

4. Работает с Front-разработкой через JavaScript, HTML, CSS.;

5. Этап Back-разработки - нужен для формирования фундамента проекта. На данном этапе разрабатывается код, настраивается серверное окружение, прорабатываются вопросы безопасности и настраивается резервное копирование.

6. Тестируем итоговый продукт. Заключается в тестировании адаптивности, в тестировании с помощью кроссбраузера, тестируется безопасность и так далее.

Запуск стартапов

Как говорилось ранее, компания ITprofit занимается реализацией стартап-проектов MVP, а именно:

Созданием порталов; Созданием сервисов; Созданием мобильных приложений.

Благодаря опыту и обширным наработкам, проект можно запустить в кратчайшие сроки. Наличие современных технологий и необходимых инструментов продвижения делают процесс разработки и запуска стартапа более быстрым.