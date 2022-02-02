Структура гофрированного металла: разновидности

16:07 2.02.2022

Незначительная толщина, небольшой вес, различные конфигурации и расцветки – профилированный лист считается популярным универсальным материалом, используемым во многих сферах.

Все эти характеристики успешно сочетаются с высокой прочностью. Это любимый материал многих строителей.



Профилированные листы – идеально решение в строительстве



Основой профнастила является холоднокатаная сталь, которая прошла горячую оцинковку. Область использования листов определяет толщина материала, которая предлагается от 0.4 до 1.2 сантиметра. Несущая способность зависит от этого параметра. Сегодня можно заказать профнастил оптом в компании КТ-СТАЛЬ по выгодной стоимости с доставкой. Металлобаза много лет работает в этой сфере и предлагает только качественную и проверенную продукцию для ремонта и строительства.



Для обеспечения защитных функций на оцинкованные листы наносится защитно-декоративное покрытие. Благодаря использованию профилирования продукция наделяется прочностными показателями. Вогнутые и выпуклые гофры значительно повышают прочностные характеристики. Листы с легкостью выдерживают механические нагрузки, успешно сопротивляются внешним негативным факторам. От высоты профиля зависит жесткость изделий.



Применяют гофрированные листы:

для формирования и защиты кровли;



сооружения несъемной монолитной опалубки;

сооружения несъемной монолитной опалубки;

укрепления стен;

укрепления стен;

строительства заборов и прочего.



С помощью профильных листов обшивают возведенные стены, сооружают перекрытия для плоской крыши. Листы, которые используются для внутреннего укрепления, не нуждаются в дополнительной облицовке. Здесь идеально себя зарекомендовали недорогие оцинкованные варианты небольшой толщины. Производитель предлагает листы, выполненные от 3 до 10 слоев. Сюда входит декоративное и защитное оформление. В усовершенствованных марках присутствуют слой грунтовки, хромированная защита, прозрачные и цветные оболочки.



Металлобаза КТ-СТАЛЬ предлагает различные вариации профлистов, отличающиеся высотой и типом профиля. По своей форме продукция может быть прямоугольной, волнообразной, трапециевидной в срезе. Дополнительно увеличить жесткость поможет сочетание нескольких вариаций профилей в одной марке.



Профлист различается на кровельный, стеновой и несущий. Какой вариант подобрать определяется сложностью и типом задач.



По каким признакам классифицируется профильный лист



По назначению четкого распределения материала не существует. Но подбираться профлист должен по определенным критериям, которые очень важны. Ведь можно сэкономить, не используя более дорогую вариацию, если и оцинкованный лист с легкостью справится с этой задачей. Для удобства производитель маркирует свою продукцию.