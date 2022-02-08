Зачем нужен электрический полотенцесушитель?

15:32 8.02.2022

Каждому хочется максимально облагородить свое жилище.

Особенно это касается ванной комнаты, ведь для многих это место силы, уединения, красоты. Для того, чтобы сделать ее еще и комфортной, можно приобрести элекьрический полотенцесушитель. В этой статье мы поговорим про преимущества данного устройства, а купить сантехнику в Минске, в том числе, и полотенцесушитель, вы можете по ссылке.

Топ-5 причин, почему стоит покупать электрический полотенцесушитель

Читая нижеописанные вещи, вы не сможете не приобрести домой себе это устройство:

1. Полотенцесушитель идеально подойдет для домов, где отсутствует центральное горячее водоснабжение, а также где невозможно подключить водяной полотенчик к стояку с горячей водой. В таких помещениях обычно холодно и сыро, поэтому полотенцесушитель необходим не только для сушки полотенец, но и для обогревания комнаты в целом;

2. Полотенцесушитель подойдет, если вам нужно расположить его в том месте, куда практически нереально подвести горячую воду;

3. К сожалению, довольно часто в домах и квартирах отключают горячую воду. Полотенцесушитель поможет тем, кто не хочет зависеть от данного явления;

4. В электрический полотенцесушитель встроен терморегулятор, который позволяет выбирать мощность работы, именно по этой причине устройство нагревается равномерно, а вероятность его завоздушивания – минимальна. При этом, современные модели электрических терморегуляторов оснащаются диммером. Диммеры позволяют плавно регулировать температуру. Таймер – дополнительная функция, нужна для того, чтобы включать или выключать устройство с заданной периодичностью;

5. В случае, если водопроводная вода некачественная и не позволяет установить водяной полотенцесушитель, стоит присмотреться к электрическим моделям. Это актуально на территории Беларуси в Солигорском и близлежащим районах.