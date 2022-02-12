Частые поломки стиральных машин

17:02 12.02.2022

Стиральная машина – незаменимый помощник в домашнем хозяйстве.

При этом техника в любое время может выйти из строя. Виды поломок могут быть разными. Как вызвать мастера, смотрите здесь.

Техника не включается

Эта проблема в устройстве может быть из-за различных причин. При поломке блока электронного управления требуется дорогой ремонт. В данном случае даже ошибка на дисплее не показывается.

Следует проверить, что:

техника включена в розетку;

работает аварийный автомат;

функционирует кабель подачи напряжения;

в розетке есть напряжение.

Если при проверке выявлены дефекты, их нужно устранить. Кабель питания запрещено обматывать изолентой. Провод требует замены. Стиральная машина расходует большой ток, поэтому кабель после ремонта может привести к замыканию.

Проблема нагрева

Если вода при стирке не нагревается, это свидетельствует о нарушении работы ТЭНа. Дефект может появиться из-за его поломки, когда на нем собирается много накипи. Это вызывает отвод тепла.

Проблемы с нагревом появляются при поломке датчиков контроля, блока управления. В данном случае нужна профессиональная помощь.

Слабый отжим

Если техника вообще не отжимает вещи или делает это слабо, то проблема может заключаться в следующем:

ошибка в эксплуатации;

дефект в механическом регуляторе;

перегруженный барабан;

неравномерное распределение белья.

Бывают проблемы с дефектами в электрической части. Может частично сломаться обмоток двигателя. Бывают неполадки в функционировании тахометра.

Неполадки с модулем управления

Устранить эту поломку сможет только квалифицированный мастер. Лишь в мастерской получится выявить поломанную деталь и заменить ее. Дома проверить это можно при помощи индикатора цепи.

Дефекты в модуле управления проявляются по-разному. Чаще всего это отказ в выбранной программе. Во многих машинках есть система самодиагностики блока управления.

Стук при эксплуатации

Если техника стучит, вибрирует при первом включении, причина ясна. При установке не устранены транспортировочные болты. Они располагаются на задней стенке корпуса. Другая причина стука – неправильная установка устройства. Машинку нужно размещать по уровню, а для этого на дне присутствуют регулируемые ножки.

Стуки в технике появляются при наличии посторонних предметов в барабане. Перед включением машинки следует внимательно проверять это. Это позволит исключить многие проблемы, в том числе и очень серьезные.